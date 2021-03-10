"Крысиная дыра": американский конгрессмен призвал закрыть проект F-35

"Крысиная дыра": американский конгрессмен призвал закрыть проект F-35
Фото: Yichuan Cao/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Соратник Байдена считает, что самолет слишком дорого обходится бюджету США и предложил инвестировать в другие истребители

Американский истребитель пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II представляет собой крысиную нору. Пентагону следует резко сократить расходы на эксплуатацию этих самолетов и направить ресурсы на другие боевые машины. С таким предложением выступил новый глава комитета Палаты представителей США по вооруженным силам, конгрессмен Адам Смит. Об этом пишет издание Popular Mechanics.

Представитель Демпартии занял должность в нынешнем году. Он уверен в неэффективности новейшего отечественного истребителя. По имеющимся у него данным, F-35 дорого обходится бюджету страны и "работает не очень хорошо".

Конгрессмен полагает, что расходы на эксплуатацию этого самолета не удастся снизить до приемлемых параметров, и предложил инвестировать в другие машины, чтобы со временем заменить основной истребитель ВВС США F-16. При этом отмечается, что Пентагон разработал F-35 именно на смену F-16.

"Я хочу прекратить швырять деньги в эту крысиную нору", – подчеркнул Смит.

Проблемы F-35 (а их немало) хорошо задокументированы. Все три разновидности реактивного самолета – модель ВВС-А, модель Корпуса морской пехоты-Б, модель ВМС и морской пехоты-С – были введены в эксплуатацию по меньшей мере с трехлетним опозданием, и даже сегодня существуют проблемы с реактивным двигателем и высокой стоимостью часа полета, говорится в статье.

Это все наследие решения Пентагона начать производство самолетов до того, как инженеры доработают конструкцию и устранят недостатки. F-35 по-прежнему страдают от недостатка испытаний и нерешенных проблем, которые необходимо ликвидировать, прежде чем истребитель будет запущен в серийное производство.

Да, может быть F-35 и является "крысиной норой", но Пентагону не нужно следовать совету Смита прекращать "бросать деньги" на ветер и останавливать работы на проекте новейшего истребителя, убеждены в Popular Mechanics. В издании считают, что программа F-35 слишком велика, чтобы потерпеть неудачу, и она должна быть доведена до конца.

Жизнь с F-35 – единственный реалистичный курс действий США и его союзников. Пентагон должен втиснуть больше оружия во внутренние отсеки самолета, найти способ, чтобы он продолжал летать все дальше и дальше, модернизировать каждый старый борт и исправить существующие проблемы – все это распространяется на сотни уже построенных истребителей.

Самое главное, военному ведомству нужно снизить стоимость часа полета до $25 тыс к 2025 году, чтобы самолет стал доступным для работы в небе. Некоторые из этих проблем будут решены, а некоторые – нет. Авторы призвали больше не строить другой такой истребитель.

Ранее F-35 жестко раскритиковал и командующий ВВС США генерал Чарльз Браун-младший. Он также как и Смит считает, что новая машина не справилась с поставленными целями, и американским асам нужен новый простой и дешевый истребитель на замену F-16.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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