Журналисты назвали это сигналом Эрдогану

По данным прессы, Россия осуществила авиаудар по протурецким террористическим группировкам, находящимся неподалеку от сирийской-турецкой границы.



Крылатая ракета комплекса "Искандер" была выпущена с авиационной базы Хмеймим. Такую информацию приводит ресурс Avia.pro.

Также отмечается, что на данный момент российская сторона не подтвердила факт авиаатаки по террористическим группировкам, которые действуют на приграничных с сирийской республикой территориях под покровительством турецкого государства.

Эксперты ресурса сообщают, что по террористам был нанесен тройной удар. Одну ракету выпустили российские военные, а два других удара были произведены силами сирийских спецов с помощью комплексов "Точка-У".

По мнению журналистов, такие действия военных из России могут быть прямым сигналом для Анкары. Мол, если турецкие власти позволят своим сподвижникам из числа террористов нагнетать обстановку на сирийских землях, то реакция Москвы не заставит себя долго ждать. Демонстрация военной мощи должна поумерить пыл Турции и подконтрольных ей сил.

Отдельно отмечается, что несмотря на отсутствие официального комментария от Минобороны РФ, данная воздушная атака с высокой долей вероятности была согласована с военным руководством России.

Таким образом, Москва и Анкара обменялись авиаударами. Напомним, на днях стало известно об ударе турецкой артиллерии по российской базе в районе Аль-Шахба в Сирии. По информации Avia.pro турки атаковали наших по ошибке – изначально задачей было разгромить курдские вооруженные формирования, а по позициям российских войск попали случайно.

При этом напряженность в отношениях российского лидера Владимира Путина и турецкого президента Реджепа Эрдогана не наблюдается. Буквально сегодня они дружески побеседовали во время онлайн-встречи, посвященной старту строительства третьего блока АЭС "Аккую".