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Журналисты американского издания Popular Mechanics опубликовали подборку 41 самолета, которые, по их мнению, стали "самыми крутыми" творениями мировой авиации за прошедшие 40 лет.
Так, в список из некольких десятков самолетов, взлетевших в воздух за минувшее сорокалетие, вошел один самолет, разработанный советскими конструкторами, и два творения уже российских специалистов.
По мнению американских журналистов, "крутейшим" самолетом, выпущенным в 1988 году, стал легендарный советский (украинский) Ан-225 "Мрия" – самое габаритное и грузоподъемное судно в истории мировой авиации.
Самолет разрабатывался для проекта многоразового космического корабля "Буран". В настоящее время лишь один экземпляр находится в эксплуатации. Он принадлежит украинской Antonov Airlines.
Так, самолетом 2000-го года стал МиГ-1.44 МФИ – экспериментальный прототип пятого поколения, работы над которым прекратили после первого полета, который выявил множество недостатков. Проект закрыли в том же году.
"Пытаясь не отставать от стремительно совершенствующейся авиационной техники Запада, российское конструкторское бюро Микояна разработало двухмоторный истребитель с треугольным крылом, получивший обозначение проекта 1.44. Вскоре после первого полета Кремль отказался от программы", – пишет Popular Mechanics.
А главным самолетом 2010 года, по мнению американских журналистов, стал российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.
Ранее издание Military Watch назвало отказ Минобороны от программы МиГ-31 подарком для Запада.
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