Западные СМИ назвали три "самых крутых" российских самолета

Западные СМИ назвали три "самых крутых" российских самолета
Фото: UAC/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Журналисты опубликовало список самых популярных творений мирового авиастроения последнего сорокалетия

Журналисты американского издания Popular Mechanics опубликовали подборку 41 самолета, которые, по их мнению, стали "самыми крутыми" творениями мировой авиации за прошедшие 40 лет.

Так, в список из некольких десятков самолетов, взлетевших в воздух за минувшее сорокалетие, вошел один самолет, разработанный советскими конструкторами, и два творения уже российских специалистов.

По мнению американских журналистов, "крутейшим" самолетом, выпущенным в 1988 году, стал легендарный советский (украинский) Ан-225 "Мрия" – самое габаритное и грузоподъемное судно в истории мировой авиации.

Самолет разрабатывался для проекта многоразового космического корабля "Буран". В настоящее время лишь один экземпляр находится в эксплуатации. Он принадлежит украинской Antonov Airlines. 

Так, самолетом 2000-го года стал МиГ-1.44 МФИ – экспериментальный прототип пятого поколения, работы над которым прекратили после первого полета, который выявил множество недостатков. Проект закрыли в том же году.

"Пытаясь не отставать от стремительно совершенствующейся авиационной техники Запада, российское конструкторское бюро Микояна разработало двухмоторный истребитель с треугольным крылом, получивший обозначение проекта 1.44. Вскоре после первого полета Кремль отказался от программы", – пишет Popular Mechanics.

А главным самолетом 2010 года, по мнению американских журналистов, стал российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.

Ранее издание Military Watch назвало отказ Минобороны от программы МиГ-31 подарком для Запада.

Егор МАЛКОВ

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