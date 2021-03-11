Военкор решил "прогреть" ситуацию, выложив кадры с пушкой

Российский военный корреспондент Александр Сладков показал видеозапись с военной техникой, которая передвигалась по автотрассе на юге РФ. Видеозапись успела распространиться в социальных сетях.

Так, на кадрах можно заметить, как "Урал" перевозит буксируемую артиллерию. По информации телеканала "Царьград", техника передвигалась неподалеку от Ростова. Сладков заявил в своем телеграм-канале, что таким образом решил "прогреть ситуацию".

"У нас тоже кое-что есть", – заявил военкор, комментируя увиденное.

Как полагают журналисты, соответствующее заявление Сладков сделал на фоне новостей о размещении военной техники СВУ на территории Донбасса. В марте украинские военные стянули боевые машины к линии соприкосновения у населенного пункта.

По информации "Луганского информационного центра", действия киевского режима нарушают третий пункт дополнительных мер, направленных на обеспечение режима о прекращении огня и контроля договоренностей.

Несмотря на стягивание военной техники ВСУ к населенному пункту в обход заключенного соглашения, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил, что именно Россия пытается "заморозить" донбасский конфликт.

По его словам, РФ планирует некие провокационные действия в регионе для последующего введения миротворческого контингента. В Киеве убеждены, что Москва таким образом намерена создать на Донбассе "военную базу".