Японские истребители преследовали российские ракетоносцы Ту-95МС над Тихим океаном

Полет отечественных боевых летальных аппаратов был плановым

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС пролетели над Японским морем и северо-западной частью Тихого океана. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что полет носил плановый характер и длился около девяти часов. Боевые летательные аппараты сопровождались отечественными самолетами Су-35С, передает РИА "Новости".

На отдельных этапах маршрута за ракетоносцами следовали истребители F-15 ВВС Японии.

Стоит отметить, что экипажи дальней авиации периодически выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана.

Ранее появилась информация о том, что в ходе учений истребитель Су-35 смог уйти от средств ПВО, спрятавшись за стратегический ракетоносец Ту-95МС. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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