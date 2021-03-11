Турция заинтересовалась российскими Су-35 и Су-57

Турция заинтересовалась российскими Су-35 и Су-57
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Власти прокомментировали возможность закупок самолетов у РФ

Анкара рассматривает вероятность приобретения российских истребителей Су-35 и Су-57. Тем не менее, Турция ставит в приоритет разработку своей программы по созданию самолетов пятого поколения. Соответствующее заявление сделал глава Минпромышленности и технологий Мустафа Варанк.

Как отметил министр, если российская сторона имеет самолет, который отвечает всем нынешним потребностям турецкой стороны, а также соответствующий ее системе, то Анкара приобретет у РФ "Сухие".

"В этом смысле у нас нет какой-то категоричной антагонистической позиции", – заявил турецкий госслужащий, отвечая на вопрос журналистов.

Варанк также отметил, что вопрос о закупках "Сухого" часто становился предметом обсуждения на встречах президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Однако Анкара, прежде всего, нацелена на разработку и развитие своей программы. Тем не менее, республика приобретет у России истребители, характеристики которых удовлетворяют внутренний спрос.

Как отмечает РИА "Новости", разработчики Су-57 заявляют, что платформа позволяет обеспечить уничтожение целей в воздушном пространстве, а также на земле и над водой.

Ранее американские эксперты заявили, что Москва искусственно "раздувает ажиотаж" вокруг своих Су-57, чтобы компенсировать затраты на разработку модели пятого поколения.

По мнению западных обозревателей, такая тактика сыграла свою роль в массовом интересе зарубежья к многофункциональному российскому истребителю. Само судно привлекает потенциальных заказчиков малозаметностью для инфракрасного и радиолокационного оборудования, сверхзвуковой скоростью и вооружением.

Егор МАЛКОВ

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Гость154202
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В 2021г. выпустят 3 - три- изделия
Гость159173
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Армагедоныч
Ну конечно, давайте туркам продадим последние образцы вооружений, чтобы они все, что можно скопировали, остальное отдали американцам на изучение и разработку оружия противодействия. Начальству видимо видней.
Такое не скопируешь. Эти времена уже прошли. Нужна целая школа по сопромату и обработке материалов именно в этом направлении. И ...не получится. Там весь комплекс НИОКР который простым копированием не осилить.
Армагедоныч
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Ну конечно, давайте туркам продадим последние образцы вооружений, чтобы они все, что можно скопировали, остальное отдали американцам на изучение и разработку оружия противодействия. Начальству видимо видней.
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