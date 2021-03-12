В Стокгольме указали на существенные недостатки Атлантического союза

У России появится серьезное преимущество перед странами НАТО в случае возникновения крупномасштабного военного конфликта на северной территории Европы. Соответствующий вывод сделали аналитики агентства оборонных исследований Швеции (FOI), которые провели сравнительный анализ боевого потенциала обеих сторон.

Так, по словам шведских специалистов, недостатками НАТО можно признать недостаточное число проводимых учебных операций, разницу в военном потенциале среди европейских государств, а также заметное рассредоточение частей альянса.

Тем не менее, продолжают аналитики, за последние четыре года ситуация не изменилась, передает RT.

"Главная сила – превосходство в воздухе и на море. Однако большая проблема заключается в том, что силы НАТО и ее партнеры разбросаны по большому количеству стран и имеют недостатки в своей готовности. Для них характерна низкая готовность, необучаемость и отсутствие настроенности на войну, – сообщает FOI.

В Швеции уверены, что в случае возникновения конфликта в Прибалтике у России появляются "неплохие шансы на успех" – Минобороны имеет оперативный доступ к своим силам на "восточном фланге", пишет "Общественная служба новостей".

"Россия может провести неожиданную атаку на восточном фланге до того, как НАТО успеет отреагировать", – говорится в отчете.

Ранее Департамент государственной безопасности Литвы опубликовал отчет, в котором говорится, что Россия использует коронавирусную пандемию для подрыва имиджа НАТО с Евросоюзом, демонстрируя несостоятельность и неэффективность действий Запада в борьбе с кризисом.