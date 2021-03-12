Россия не рискнет: вице-премьер Украины похвастался личным составом ВСУ

Россия не рискнет: вице-премьер Украины похвастался личным составом ВСУ
Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
продолжение"Нищий и вымирающий народ": белорусский ведущий обратился к украинцам
Киев уверен, что экономического потенциала Москвы не хватит на полномасштабный конфликт

Россия не пойдет на полномасштабный военный конфликт с ВСУ. Соответствующее заявление сделал вице-премьер Украины Алексей Резников, по словам которого экономический потенциал РФ не позволяет предпринять подобных мер.

Резников также заявил, что украинская армия на сегодняшний день несравнима с той, которая была до 2014 года. Речь идет об "обновленном" составе, для которого теперь характерен идеологический и патриотический настрой.

Политик также заявил, что за прошедшие семь лет порядка 500 тыс. украинских солдат прошли через войну. Они получили "настоящий опыт", узнав, "как пахнет порох", и пройдя через потерю своих боевых товарищей.

Таким образом, заявил Резников, речь идет о 500 тыс. мобилизационного потенциала и 250 тысячах военнослужащих состава ВСУ.

При этом российская армия насчитывает 1,5 млн личного состава, однако многочисленное население с большими территориальными объемами, уверен вице-премьер, сыграют против РФ.

Как считает Резников, российская сторона не станет идти на "вторжение", так как украинцы продемонстрируют "тотальную готовность" к защите своей страны. Даже если в отдельных местах РФ сможет "проскочить танковым ударом", то контролировать обстановку на захваченной территории она не сможет.

"Набрать из местных приспешников типа Пушилина или Захараченко и Ко местные бригады – будет уже невозможно. Этот потенциал использован", – заявил политик в интервью "Обозревателю".

Ранее глава украинского МИД Дмирий Кулеба заявил, что СНБО Незалежной утвердил стратегию", нацеленную на "деоккупацию" Крыма. Так, 10 марта украинские власти приняли документ, утверждающий комплексные меры по "возвращению" полуострова.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Антимайдан
Пожаловаться Ответить
А зачем большая война, просто одним ударом обезвредить ПВО Укропедорасии а затем уничтожить объекты жизнеобеспечения, сами передохнут.
Гость161622
Пожаловаться Ответить
Те на кого он так надеется плевать на них хотели. Кинули всех, ни квартир, ни земли под строительство, одни урезанные льготы. Может 10% одурманенных и соберет. Эти высокопарные слова пусть оставит себе. Дебилы.
Гость164276
Пожаловаться Ответить
перевожу: возьмите на прокорм? мрии
052-й
Пожаловаться Ответить
Пустой базар, время покажет.
Гость164261
Пожаловаться Ответить
Если Россия закроет глаза и не введёт войска это будет позор страна !! наша страна обязанна будет посадить на место укров.
Гость164261
Пожаловаться Ответить
скорей бы уже началось всё, и Россиия далабы писдуляшек хцешникам !!
Гость162462
Пожаловаться Ответить
Россия не пойдет на вашу (пока ещё) территорию. Она со своей у вас мясорубку устроит! а потом, когда отвоняете, сгниете окончательно , тогда да. Освоим заново.
гость
Пожаловаться Ответить
Ты дебил, воевода-очкозавр, сколько ракет надо что бы вы вообще исчезли в ядерной пустыне?
Гость162462
Пожаловаться Ответить
В 2008 году Саакашвили так же мерковал!
1
новости партнеров

Россияне загнали себя в кредитное рабство

Финансовое состояние россиян начинает вызывать все большее беспокойство

Закупки "Спутника V" привели к крупному скандалу в Словакии

В стране решили сыграть на отношении народа к России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей