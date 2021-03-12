Киев уверен, что экономического потенциала Москвы не хватит на полномасштабный конфликт

Россия не пойдет на полномасштабный военный конфликт с ВСУ. Соответствующее заявление сделал вице-премьер Украины Алексей Резников, по словам которого экономический потенциал РФ не позволяет предпринять подобных мер.

Резников также заявил, что украинская армия на сегодняшний день несравнима с той, которая была до 2014 года. Речь идет об "обновленном" составе, для которого теперь характерен идеологический и патриотический настрой.

Политик также заявил, что за прошедшие семь лет порядка 500 тыс. украинских солдат прошли через войну. Они получили "настоящий опыт", узнав, "как пахнет порох", и пройдя через потерю своих боевых товарищей.

Таким образом, заявил Резников, речь идет о 500 тыс. мобилизационного потенциала и 250 тысячах военнослужащих состава ВСУ.

При этом российская армия насчитывает 1,5 млн личного состава, однако многочисленное население с большими территориальными объемами, уверен вице-премьер, сыграют против РФ.

Как считает Резников, российская сторона не станет идти на "вторжение", так как украинцы продемонстрируют "тотальную готовность" к защите своей страны. Даже если в отдельных местах РФ сможет "проскочить танковым ударом", то контролировать обстановку на захваченной территории она не сможет.

"Набрать из местных приспешников типа Пушилина или Захараченко и Ко местные бригады – будет уже невозможно. Этот потенциал использован", – заявил политик в интервью "Обозревателю".

Ранее глава украинского МИД Дмирий Кулеба заявил, что СНБО Незалежной утвердил стратегию", нацеленную на "деоккупацию" Крыма. Так, 10 марта украинские власти приняли документ, утверждающий комплексные меры по "возвращению" полуострова.