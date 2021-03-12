США провоцируют Россию в Черном море – Sohu

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Проиграв торговое противостояние с Китаем, США решили вернуть себе репутацию сильной державы. Площадкой для этого американцы выбрали Черноморский регион. К такому мнению пришли китайские аналитики.
Боевые корабли США и раньше часто заходили в Черное море. Военную помощь Вашингтона получал Киев. Но действия американцев в последнее время получили явную антироссийскую окраску.
"Соединенные Штаты разместили в Румынии несколько десятков ракетных установок M142 HIMARS",
– обратили внимание авторы статьи в китайском издании Sohu. Они отмечают, что данное оружие можно быстро и незаметно перебрасывать в неожиданные для противника точки, поскольку оно устанавливается на маневренное колесное шасси. С установки M142 High Mobility Artillery Rocket можно запускать как управляемые ракеты на расстояние до 70 км, так и тактические боезаряды с дальностью во много раз больше. Это может представлять реальную опасность для Крыма.
"Маневр США с размещением ракетных установок в Румынии является провокацией. Несомненно, этот шаг вынудит Россию принять жесткие ответные контрмеры",
– приводит "ПолитРоссия" мнение авторов Sohu.
Осенью прошлого года сообщалось, что США доставляли M142 HIMARS в Румынию на время учений, но потом увезли. При этом данные установки есть на вооружении Польши.
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