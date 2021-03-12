США провоцируют Россию в Черном море – Sohu

США провоцируют Россию в Черном море – Sohu
Фото: U.S. Army/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Вашингтон предоставляет союзникам вооружение, опасное для Москвы

Проиграв торговое противостояние с Китаем, США решили вернуть себе репутацию сильной державы. Площадкой для этого американцы выбрали Черноморский регион. К такому мнению пришли китайские аналитики.

Боевые корабли США и раньше часто заходили в Черное море. Военную помощь Вашингтона получал Киев. Но действия американцев в последнее время получили явную антироссийскую окраску.

"Соединенные Штаты разместили в Румынии несколько десятков ракетных установок M142 HIMARS",

– обратили внимание авторы статьи в китайском издании Sohu. Они отмечают, что данное оружие можно быстро и незаметно перебрасывать в неожиданные для противника точки, поскольку оно устанавливается на маневренное колесное шасси. С установки M142 High Mobility Artillery Rocket можно запускать как управляемые ракеты на расстояние до 70 км, так и тактические боезаряды с дальностью во много раз больше. Это может представлять реальную опасность для Крыма.

"Маневр США с размещением ракетных установок в Румынии является провокацией. Несомненно, этот шаг вынудит Россию принять жесткие ответные контрмеры",

приводит "ПолитРоссия" мнение авторов Sohu.

Осенью прошлого года сообщалось, что США доставляли M142 HIMARS в Румынию на время учений, но потом увезли. При этом данные установки есть на вооружении Польши. 

Николай ВИКТОРОВ

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