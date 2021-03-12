Балтфлот ответил на учения НАТО пусками "Калибра"

Балтфлот ответил на учения НАТО пусками "Калибра"
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Группировка условного противника была потоплена полностью

Корабли Балтийского флота успешно отработали пуски крылатых ракет "Калибр". Об этом сообщили в пресс-службе флота в пятницу, 12 марта. Примечательно, что учения прошли на фоне маневров НАТО в регионе.

Пуски "Калибров" с малых ракетных кораблей "Советск" и "Одинцово" были электронными. В качестве целей были обозначены как корабли условного противника, так и объекты на берегу. Попадание оказалось точным – все цели были поражены, корабли потоплены.

Помимо "Калибров", экипажи использовали ствольную артиллерию для отражения атаки с воздуха. В борьбе с авиацией применялись также радиоэлектронные помехи, передает "Звезда". Кроме того, корабли Балтфлота потренировались взаимодействовать между собой в боевых условиях.

Ранее Польша призвала НАТО усилить присутствие в Балтике, чтобы защитить ее и Прибалтийские республики от захвата Россией. 

Крылатые ракеты "Калибр" ранее отлично показали себя в Сирии.

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Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ

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