Балтфлот ответил на учения НАТО пусками "Калибра"

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Корабли Балтийского флота успешно отработали пуски крылатых ракет "Калибр". Об этом сообщили в пресс-службе флота в пятницу, 12 марта. Примечательно, что учения прошли на фоне маневров НАТО в регионе.
Пуски "Калибров" с малых ракетных кораблей "Советск" и "Одинцово" были электронными. В качестве целей были обозначены как корабли условного противника, так и объекты на берегу. Попадание оказалось точным – все цели были поражены, корабли потоплены.
Помимо "Калибров", экипажи использовали ствольную артиллерию для отражения атаки с воздуха. В борьбе с авиацией применялись также радиоэлектронные помехи, передает "Звезда". Кроме того, корабли Балтфлота потренировались взаимодействовать между собой в боевых условиях.
Ранее Польша призвала НАТО усилить присутствие в Балтике, чтобы защитить ее и Прибалтийские республики от захвата Россией.
Крылатые ракеты "Калибр" ранее отлично показали себя в Сирии.
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