НАТО проигрывает России в виртуальных боях

Военный блок НАТО не готов к полномасштабной войне с Россией, уверены эксперты Шведского Института оборонных исследований

Исследование Шведского Института оборонных исследований показало неспособность Североатлантического альянса к военным действиям с Россией. По мнению аналитиков, НАТО проводит мало учений, силы стран военного блока рассредоточены, а военный потенциал сильно разнится. Если война начнется у границ со Швецией, то у России будет весомое преимущество, объясняет Кристер Паллин, руководитель специального исследовательского проекта.

Шведы используют симулятор военных действий, чтобы сравнить силы с потенциальным противником. Они задают различные сценарии, чтобы понять, какой будет исход у этих конфликтов. По одному из возможных вариантов Россия нападает на страны Прибалтики через Белоруссию. Передовые части НАТО не смогут быстро выдвинуться к восточной границе Польши из-за узких дорог и хлипких мостов, уверены эксперты. За это время Россия успеет занять всю Прибалтику.

Независимый политический аналитик Алексей Филиппов обобщил шведские результаты с польскими, полученными недавно в Варшаве в ходе штабной игры.

"У поляков тоже получилось, что они проиграли, причем всего за пять дней. Такие страны как Польша, Швеция, да и любые другие игроки не высшего уровня, все равно окажутся в похожей позиции, если вдруг добьются военных действий с Россией. И не только из-за разницы в общем потенциале, но и из-за разницы в способности этим потенциалом воспользоваться. Согласитесь, что в последние годы Россия много практиковалась и мы действительно обладаем бесценным опытом. И добровольцы в Донбассе, и "ЧВК Вагнера" в Африке, и просто наша авиация и советники на сирийском театре военных действий – все они постоянно приобретают боевой опыт и умения воевать. А у поляков, шведов и любых других подобных исследователей такого опыта нет", — заметил эксперт.

Результаты таких исследований российский специалист считает заранее предсказуемыми и понятными, но предупреждает об их провокационном характере.

"Поэтому им и приходится во всех своих штабных играх приходить к одному и тому же выводу – нужно ждать армию США. Непонятно только, почему вдруг именно США должны за всех отдуваться. Ну и, самое главное, почему они все решили, что мы должны на них нападать? Во-первых, это похоже на провокации, а во-вторых, авторы подобных отчетов обычно нацелены на поиск нового финансирования, которого им всегда не хватает для борьбы с "русской угрозой",

– убежден Филиппов.