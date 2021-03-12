Российский истребитель Су-27 стал худшим кошмаром НАТО - СМИ

Российский истребитель Су-27 стал худшим кошмаром НАТО - СМИ
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Отечественные "сушки" с советским прошлым "гоняют" самолеты альянса у границ РФ

"Худший кошмар" для НАТО – так назвали в статье американского журнала The National Interest появление на вооружении ВКС РФ нашего истребителя четвертого поколения Су-27.

Издание отмечает, что в течение 2020 года Воздушно-космические силы использовали свои новейшие "сушки" для перехвата и слежки за иностранными самолетами, которые приближались к границам России.

Эти истребители стали ключевым компонентом противовоздушной обороны РФ. Крылатые боевые машины использовались для патрулирования в Балтийском, Баренцевом и Черном морях и сопровождали разведывательные самолеты.

Американский военный обозреватель Питер Сучиу напоминает, что Су-27, поступивший на вооружение в 1980-х годах, стал советским ответом на истребители четвертого поколения ВВС США, такие как F-15 Eagle. Затем данная "сушка" послужила основой для создания других эффективных боевых самолетов – Су-30, Су-33, Су-34, Су-35 и Су-37.

"Наследие советских истребителей времен холодной войны живет в 21 века", – подытожил автор из Мичигана.

На днях глава комитета Палаты представителей США по вооруженным силам, конгрессмен Адам Смит жестко раскритиковал отечественный истребитель пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II, назвав его "крысиной норой". По его данным, эта машина слишком дорого обходится бюджету страны и "работает не очень хорошо". Он предложил Пентагону инвестировать средства в другие самолеты.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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