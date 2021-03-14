В Британии назвали причину поражения в возможной войне с Россией

В Британии назвали причину поражения в возможной войне с Россией
Фото: Alexander Chernykh/Russian Look/www.globallookpress.com
Лондон переживает из-за своей старой техники

Британские военные машины остались далеко позади конкурентов. К такому выводу пришел комитет по обороне палаты общин британского парламента. Согласно его отчету, Британия потерпит поражение в войне с Россией с участием танков. 

В Британии сочли, что их солдаты – одни из лучших в мире, вот только боевая техника оставляет желать лучшего. 

"К глубокому стыду были бы вынуждены идти в бой c устаревающей и даже устаревшей бронетехникой", – сетуют эксперты в отчете. 

Авторы доклада пожаловались на то, что многие танки перешагнули рубеж в 30 лет. Эти боевые машины ненадежны, их оружие уступает современным аналогам, к тому же поддержки с воздуха им ждать не придется. Да и со времен холодной войны их численность с 1200 штук сократилась до 227. 

В парламенте Королевства указали на то, что военные страны знают о сложившейся ситуации, но программы по модернизации армии положительного результата не приносят. Авторы переживают, что это влияет в целом на боевую мощь Великобритании. 

В докладе эксперты сравнили танк своего государства Challenger 2 с российской "Арматой" и машинами стран НАТО, отметив, что родная разработка уступает всем. 

Бригадный генерал Бен Барри и вовсе заявил, что специальная бригадная дивизия, которую планируют создать через четыре года, не сможет противостоять бронетанковой дивизии РФ. 

Ранее российский танк Т-90 навел ужас на экспертов из США. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость159697
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Гость164947
Зачем острову танки? защищать нужно с воздуха и побережье, тем более что на них никто нападать не собирается. А вслучае войны им хватит двух-трёх ядерных ракет, английские танкисты не успеют добежать до танка.
А вдруг успеют
Гость159697
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тимоха
Бриты сааамые лууучшие танкисты.
Морские
тимоха
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Бриты сааамые лууучшие танкисты.
гость
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Главная причина поражения нехватка памперсов и бумаги жо*пу подтереть дебилам.
Гость162168
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Нетолько танки но и ядерные ракеты тоже устарели. В случи войны они и неуспеет подняться даже со своего бункера, там они будет взорваться.
Гость164947
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Зачем острову танки? защищать нужно с воздуха и побережье, тем более что на них никто нападать не собирается. А вслучае войны им хватит двух-трёх ядерных ракет, английские танкисты не успеют добежать до танка.
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