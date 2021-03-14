Лондон переживает из-за своей старой техники

Британские военные машины остались далеко позади конкурентов. К такому выводу пришел комитет по обороне палаты общин британского парламента. Согласно его отчету, Британия потерпит поражение в войне с Россией с участием танков.

В Британии сочли, что их солдаты – одни из лучших в мире, вот только боевая техника оставляет желать лучшего.

"К глубокому стыду были бы вынуждены идти в бой c устаревающей и даже устаревшей бронетехникой", – сетуют эксперты в отчете.

Авторы доклада пожаловались на то, что многие танки перешагнули рубеж в 30 лет. Эти боевые машины ненадежны, их оружие уступает современным аналогам, к тому же поддержки с воздуха им ждать не придется. Да и со времен холодной войны их численность с 1200 штук сократилась до 227.

В парламенте Королевства указали на то, что военные страны знают о сложившейся ситуации, но программы по модернизации армии положительного результата не приносят. Авторы переживают, что это влияет в целом на боевую мощь Великобритании.

В докладе эксперты сравнили танк своего государства Challenger 2 с российской "Арматой" и машинами стран НАТО, отметив, что родная разработка уступает всем.

Бригадный генерал Бен Барри и вовсе заявил, что специальная бригадная дивизия, которую планируют создать через четыре года, не сможет противостоять бронетанковой дивизии РФ.

Ранее российский танк Т-90 навел ужас на экспертов из США.