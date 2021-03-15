Совместные учения проводятся впервые в этом году

Российские и белорусские военные приступили к совместной отработке боевых маневров. На текущем этапе военнослужащие проводят тренировки с участием вертолетов Ми-8 АМТШ "Терминатор". Кадры военных мероприятий попали на видео.

Сейчас спецы тренируются для того, чтобы в дальнейшем перейти к активной фазе совместных учений двух братских государств. Основной этап тактических учений состоится с 16 по 19 марта. Площадкой для отработки боевых маневров выбрали полигон Поливно в Ульяновской области.

В рамках тренировочной операции российские и белорусские военные провели отработку переброски войск воздушным транспортом. Кадры с вертолетами "Терминатор" в деле опубликовал телеканал "Звезда".

Также спецы российской-белорусского подразделения отработали стратегию поведения в зоне приземления вертолетов. Кроме этого, была проведена тренировка, в рамках которой военные отработали действия при транспортировке на "Терминаторах" в указанные пункты назначения.

Также во время тренировок перед началом основного этапа учений военнослужащие отработают тактику взаимодействия в зоне ответственности и проведут спецоперацию по захвату выгодного рубежа и размещению мобильных постов наблюдения.

Данные совместные боевые учения России и Белоруссии являются первыми в текущем году.

К слову, недавно был опубликован видеоролик с передвижением военной техники на юге России. Военкор решил "прогреть" ситуацию, выложив кадры с пушкой.