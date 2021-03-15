Россия и Белоруссия приступили к тренировкам с воздушными "Терминаторами" – видео

Россия и Белоруссия приступили к тренировкам с воздушными "Терминаторами" – видео
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Совместные учения проводятся впервые в этом году

Российские и белорусские военные приступили к совместной отработке боевых маневров. На текущем этапе военнослужащие проводят тренировки с участием вертолетов Ми-8 АМТШ "Терминатор". Кадры военных мероприятий попали на видео.

Сейчас спецы тренируются для того, чтобы в дальнейшем перейти к активной фазе совместных учений двух братских государств. Основной этап тактических учений состоится с 16 по 19 марта. Площадкой для отработки боевых маневров выбрали полигон Поливно в Ульяновской области.

В рамках тренировочной операции российские и белорусские военные провели отработку переброски войск воздушным транспортом. Кадры с вертолетами "Терминатор" в деле опубликовал телеканал "Звезда".

Также спецы российской-белорусского подразделения отработали стратегию поведения в зоне приземления вертолетов. Кроме этого, была проведена тренировка, в рамках которой военные отработали действия при транспортировке на "Терминаторах" в указанные пункты назначения.

Также во время тренировок перед началом основного этапа учений военнослужащие отработают тактику взаимодействия в зоне ответственности и проведут спецоперацию по захвату выгодного рубежа и размещению мобильных постов наблюдения.

Данные совместные боевые учения России и Белоруссии являются первыми в текущем году.

К слову, недавно был опубликован видеоролик с передвижением военной техники на юге России. Военкор решил "прогреть" ситуацию, выложив кадры с пушкой.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость166428
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M-4 наша винтовочка бьет хорошо. а этот недоделанный советский шмайсер как бык пописал.
кучности вообще никакой.
Гость166428
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а чо у них опять ми-8 ? других нет, не изобрели ?
Гость158521
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Правильно делают что тренируются пригодится чтобы грамотно мочить потом эту соросовскую продажную оппозицию.
гость
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Лукоша за ноги к кукурузнику привязали и полетели? Похож! Рост и мозги те же. Кто Сара Конар?
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