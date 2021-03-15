Самолеты альянса устраивают провокации вблизи полуострова, чтобы получить информацию

Целью появления вблизи Крыма авиации НАТО 14 марта была попытка выяснить диапазон частот российских С-400, развернутых на полуострове. Об этом пишет агентство Avia.pro со ссылкой на специалиста.

Накануне один из военных разведывательных самолетов НАТО вплотную приблизился к границам воздушного пространства Крыма и попал под прицел всех средств ПВО, находящихся на полуострове. В это же время другой самолет-разведчик альянса тоже взял курс на Россию, но держался в небе в пределах Румынии. На таком удалении он попадал лишь в зону действия радаров С-400 "Триумф".

Эксперты уверены, что оба самолета выполняли единую задачу.

"После обработки информации НАТО вполне может выделить диапазон работы радаров российских "Триумфов" и в будущем сканировать данный диапазон на любых расстояниях",

– приводит издание слова эксперта. Впрочем, знание частоты С-400 не является критически важной информацией. По мнению специалиста, это позволит западным военным распознавать только, работает ли комплекс в данный момент или деактивирован.

Ранее Киев предоставил НАТО воздушное пространство для полетов, которое на самом деле находится в зоне ответственности российского Симферополя.

