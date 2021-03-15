Разведчики НАТО считывают частоты С-400 в Крыму

Разведчики НАТО считывают частоты С-400 в Крыму
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Самолеты альянса устраивают провокации вблизи полуострова, чтобы получить информацию

Целью появления вблизи Крыма авиации НАТО 14 марта была попытка выяснить диапазон частот российских С-400, развернутых на полуострове. Об этом пишет агентство Avia.pro со ссылкой на специалиста.

Накануне один из военных разведывательных самолетов НАТО вплотную приблизился к границам воздушного пространства Крыма и попал под прицел всех средств ПВО, находящихся на полуострове. В это же время другой самолет-разведчик альянса тоже взял курс на Россию, но держался в небе в пределах Румынии. На таком удалении он попадал лишь в зону действия радаров С-400 "Триумф".

Эксперты уверены, что оба самолета выполняли единую задачу.

"После обработки информации НАТО вполне может выделить диапазон работы радаров российских "Триумфов" и в будущем сканировать данный диапазон на любых расстояниях",

приводит издание слова эксперта. Впрочем, знание частоты С-400 не является критически важной информацией. По мнению специалиста, это позволит западным военным распознавать только, работает ли комплекс в данный момент или деактивирован. 

Ранее Киев предоставил НАТО воздушное пространство для полетов, которое на самом деле находится в зоне ответственности российского Симферополя.  

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Бабки, мани, деньги - сила
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Да уж... С-400 "Триумф"$500 млн/, американские аналоги THAAD/$3 млрд/ Patriot Pac-2/$2 млрд/. Сколько их с обеих сторон наштамповано и их тактико-технические данные. Есть ли что то более современное в разработке американских и российских конструкторов и производственные мощности по производству данного вида вооружения в США и России...
Гость166428
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там частота радиолюбителей.
и шифроване - "верблюды идут на север"
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