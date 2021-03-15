Войска Украины и Донбасса заняли позиции 2018 года на линии разграничения

Войска Украины и Донбасса вернулись на позиции 2018 года у линии разграничения
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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От атаки Киев удерживает только возможное вмешательство Москвы

Перемирие в Донбассе сорвано. Стороны открыто укрепляют свои силы и продвигаются ближе к линии фронта. Ширина линии разграничения вместо требуемых 2-3 километров сократилась до 400-700 метров. Об этом сообщил офицер подразделения, участвующего в украинской операции Объединенных сил (ООС).

По его словам, перестрелки в Донбассе не прекращаются с конца января. Вместо урегулирования конфликта идет нагнетание. Войска с обеих сторон продвигаются, занимая оставленные в рамках мирных договоренностей территории.  

"Разведения уже, по сути, нет – между нами и сепарами нет двух-трех километров, как раньше. Ситуация как в 2018 году – между позициями от 400 до 700 метров",

приводит "Страна" слова украинского офицера. Он рассказал также, что на передовой в последние дни постоянно бывают инспекции, однако "проверяют не соблюдение условий перемирия, как раньше, а укомплектованность боекомплектом, готовность и исправность техники и оружия". По оценке военнослужащего, ситуация – как накануне наступления или перед атакой.

Впрочем, атаки противника украинская сторона не ждет – численность личного состава в подразделениях ЛНР и ДНР намного меньше, чем задействованных в ООС.

Что касается наступления Киева на Донбасс, то его сдерживает страх перед Россией. Если она решит вмешаться, то за сутки сможет ввести свои войска на территорию Украины и тогда вероятно "повторение Иловайска", приводит издание мнение источника в Минобороны Незалежной.

Ранее российский военкор сообщил, что Украина готовит масштабную вооруженную провокацию в Донбассе 17-18 марта, то есть в годовщину воссоединения Крыма с Россией.

Николай ВИКТОРОВ

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свиньи,готовьтесь к земле,вас слишком много для своей свидомо еврейской власти,не прокормить на гранты запада,только рыпнетесь и лднр покрошит укроп в пыль
и живые позавидуют мертвым....
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