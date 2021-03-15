Армия Незалежной дождалась разрекламированных советских ракет, выдаваемых за "новейшее оружие"

Береговые комплексы "Нептун", оснащенные противокорабельными ракетами, поступили на вооружение военно-морских сил ВСУ. Об этом стало известно сегодня, 15 марта.

По информации Минобороны Украины, военно-морские силы получили несколько опытных образцов. Мобильные комплексы оснащены ракетой ЖК-360МЦ "Нептун", о чем сообщает пресс-служба военного ведомства.

По словам министра обороны Украины, работы над созданием комплексов велись специалистами конструкторского бюро "Луч". "Нептуны" должны укрепить оборонный потенциал азово-черноморской части государства.

Таран также заявил, что "Нептун" стал продуктом совместной деятельности Минобороны с государственными предприятиями Украины. Речь идет о комплексе, который представляет собой оружие "нового поколения". "Нептун" должен дополнить морскую систему обороны Незалежной, о чем заявляется на официальной странице ведомства.

Как напоминает "Политэксперт", основой комплекса является старая советская ракета X-35, разработанная специалистами СССР еще в 1970-е годы. Заслугой украинских конструкторов стало лишь увеличение размера прежнего образца и установление обновленной электроники. Однако, отмечает источник, скорость "Нептуна" не смогла превысить звуковую. Комплекс может эффективно реагировать на угрозу лишь в случае отсутствия сил ПВО у противника.

В России ранее оценили ракету для "Нептуна". Оружие, которым так гордятся украинцы, назвали рогаткой.

Ранее Пентагон принял решение о выделении 125 миллионов долларов Киеву на оборонные расходы. По словам официального представителя ведомства Джона Кирби, таким образом Соединенные Штаты оказывают помощь Незалежной в сфере безопасности. Транш должен быть потрачен на приобретение оружия и оборудования, а также проведение обучения.