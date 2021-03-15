Незалежная ждет отмашки от Соединенных Штатов, считает специалист

Украина способна на развязывание провокаций не только с Донбассом, но и РФ. Разговоры о "дне X" ходят давно – разведка сил ЛНР и ДНР заявляла о стягивании техники ВСУ и концентрировании войск в направлении Крыма. Об этом сообщил военный эксперт Василий Дандыкин.

Ранее издание "Страна.ua" заявило, ссылаясь на источники на передовой, что военные подразделения приведены в состояние полной боеготовности. Расстояние между обеими позициями составляет от 400 до 700 метров.

Специалист напомнил, что у украинских сил уже имеются печальные прецеденты, ставшие следствием их провокационных действий – сбитие Ту-154 в 2001 году и малайзийского "Боинга" 13 годами позднее. Как считает Дандыкин, вероятнее всего, Минобороны РФ совершенно неслучайно проводит плановые учения в регионе.

"Замечу, что граница России надежно защищена от всех возможных провокаций", – сообщил спикер.



В настоящее время Киев ожидает команды от Штатов – при поступлении соответствующего приказа администрация Зеленского приступит к выполнению задачи для хозяев. Украинская армия не случайным образом готовилась и "вскармливалась" огромными деньгами.

Последствия попытки нападения на российский Крым будут весьма трагичны для Украины – в этом году она собирается отметить свое тридцатилетие. В худшем случае страна фактически не доживет до этого момента, о чем специалист заявил в интервью РИА ФАН.

По словам военного корреспондента Юрия Котенка, Незалежная готовит нападения на неподконтрольную ей часть Луганской и Донецкой областей на 17-18 марта, которую Киев, вполне возможно, приурочил к поездке президента России Владимира Путина в Крым, где отмечается годовщина воссоединения полуострова с остальной частью РФ.