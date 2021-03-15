Россия лишила США главного рычага давления - сербские СМИ

Россия лишила США главного рычага давления - сербские СМИ
Фото: Ohde/face to face/www.globallookpress.com
Москва отобрала у Вашингтона важнейший "козырь", убеждены журналисты

Россия постепенно отказывается от использования американской валюты при сделках в военно-промышленной сфере. Как считает обозреватель сербского издания "Печат", Вашингтон выражает сильную обеспокоенность из-за активности и популяризации российского ВПК.

Россия входит в ряд государств, стремящихся к отказу от использования американской валюты. Подобная тенденция уже представляет угрозу для Соединенных Штатов: РФ разработала платежные механизмы "соприкосновения", действуя при совершении сделок чаще всего в обход американского доллара.

"Таким образом, последний оставшийся козырь выпал из рук Вашингтона. И, что для них хуже всего, если им не удастся искоренить эти явления, в мире будет все больше и больше людей, готовых встать на этот путь. Тогда уже не удастся остановить лавину", – пишет колумнист Боян Билбия.

По словам журналиста, РФ занимает второе место в числе крупнейших мировых экспортеров оружия – ежегодные поставки составляют от 12 до 15 млрд долларов. Безусловно, продолжил Билбия, американские санкции сократили величину "российского портфеля" и рыночную долю, однако доходы РФ в оборонной сфере значительно велики. В настоящее время Кремль находится в поисках механизма "прорыва стены", устроенной Трампом в виде закона CAATSA в 2017 году. 

Между тем в НАТО продолжаются распри: так, Турция, сыгравшая в Сирии роль "южного крыла" альянса, приобрела российские С-400. При этом изначально Вашингтон планировал, что в сирийском конфликте турки сыграют роль "полезных идиотов". В итоге же Реджеп Тайип Эрдоган стал первым государственным лидером страны-члена НАТО, закупившим ПВО у Москвы. Штаты не простили переигравшей их Анкаре покупку ЗРК у своего геополитического противника и продолжают требовать у Эрдогана отказа от эксплуатации новой техники, пишет "Печат".

Тем временем Индия желает потратить 5 млрд долларов на С-400. Таким образом, санкции оказались для США малоэффективны в конкурировании с Россией, считает Билбия.

Егор МАЛКОВ

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