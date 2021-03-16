В Минске раскрыли подробности о новых военно-учебных базах в России и Белоруссии

В Минске раскрыли подробности о новых военно-учебных базах в России и Белоруссии
Фото: AlphaSpecnaz/Twitter.com/www.globallookpress.com
Военнослужащие республики получат доступ к технике, стоящей на вооружении РФ

В Минобороны Белоруссии раскрыли подробности о новых учебно-боевых центрах, где российские и белорусские военнослужащие будут проходить совместную подготовку. Договоренность о создании таких центров была достигнута 5 марта 2021 г. на переговорах глав оборонных ведомств двух стран в Москве.

Центров совместной подготовки военных будет три: один на территории Белоруссии и два в России.

На базе в Гродненской области Белоруссии будут тренировать летчиков двух стран управлять самолетами Су-30СМ, а также белорусские специалисты смогут научиться работать "на современных зенитных ракетных комплексах, состоящих на вооружении ВС РФ", говорится в сообщении.

В Нижегородской области России будет создан центр совместной подготовки Сухопутных войск. Там будут готовить личный состав мотострелковых и танковых подразделений двух стран по методикам, "учитывающим боевой опыт российских Вооруженных Сил".

Кроме того, на базе Балтийского флота Западного военного округа РФ в Калининградской области белорусские специалисты смогут пройти водолазную подготовку и научиться работе на бронетранспортерах БТР82А, предназначенных для морской пехоты. Ожидается, что эти российские машины поступят на вооружение белорусской армии уже в 2021 году.

Ранее стало известно, то министры обороны РФ и РБ Сергей Шойгу и Виктор Хренин договорились о создании совместных военно-учебных центров. При этом план по объединению армий двух государств эксперты считают нереализуемым. Да и к созданию Союзного государства лидер Белоруссии Александр Лукашенко снова утратил интерес.

Николай ВИКТОРОВ

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