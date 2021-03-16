У самолета подломилось переднее шасси

Истребитель ВВС США пятого поколения F-22 Raptor совершил аварийную посадку на авиабазе Эглин во Флориде.

У самолета-невидимки отказало носовое шасси. После инцидента пилот, который смог успешно посадить истребитель, был доставлен в больницу для обследования, пишет The Drive. Точной информации о его состоянии нет.

Аварийная посадка произошла 15 марта в ходе тренировочного полета F-22. Точные причины произошедшего неизвестны, сообщается лишь, что во время полета произошла аварийная ситуация, из-за которой было принято решение об экстренной посадке.

Во время посадки у истребителя подломилось переднее шасси, поэтому самолет буквально сел "носом". Данный F-22 был приписан к авиабазе Тиндалл, которая расположена во Флориде, однако совершал полеты с авиабазы Эглин.

Издание также отметило, что это не первый подобный случай. В 2018 году один из истребителей оказался "брюхом вверх" на взлетно-посадочной полосе, а у другого самолета отказал двигатель во время полета из Тиндалла.

В ВВС США числится около 185 истребителей-невидимок, при этом только 125 из них являются боеготовыми. Ремонт F-22 может дорого обойтись, поскольку, к примеру, восстановление другого самолета, который пострадал от похожего инцидента в 2012 году, обошлось в 35 миллионов долларов.

Ранее эксперты американского издания The National Interest назвали российский истребитель четвертого покления Су-27 худшим кошмаром НАТО.