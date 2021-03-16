Лондон расходует колоссальные суммы на новейшие истребители

Лондон тратит огромную часть военного бюджета на модернизацию воздушных сил. Основная часть расходов приходится на королевские ВВС, в результате чего британская армия стала непригодна для Соединенных Штатов, которым необходим "способный союзник". Соответствующее заявление сделал экс-глава Генштаба ВС Великобритании, генерал Ричард Даннат.

Из-за сложившей ситуации, считает Даннат, Великобритания перестала представлять угрозу. Закупка F-35 привела к сокращению основного бюджета на оборону.

"Русские над нами смеются, а американцы качают головой", – считает экс-глава Генштаба.

Так, Минобороны Великобритании уже выплатило по 80 млн фунтов стерлингов за каждую модель F-35. Один час эксплуатации истребителя составляет до 90 тыс. фунтов стерлингов. Расходы настолько велики, что Штаты сами находятся в поисках более дешевой замены.

"Капитальные затраты и эксплуатационные расходы на F-35B вызывают настоящую озабоченность. Оборонный бюджет будет искажен на десятилетия. Кто от это проиграет? Я скажу: проиграет армия. У нас нет нормальных денег на модернизацию танков Challenger или Warrior. Потенциал нашей полевой артиллерии имеет лишь треть возможностей российской. У нас даже нет серьезных ПВО против беспилотников", – приводит заявление спикера The Mirror

Как утверждает источник, британская армия столкнулась с нехваткой личного состава: не достает примерно 10 тыс. военнослужащих. При этом до 2010 года численность армии Великобритании насчитывала 101 800 тыс.

"Тогда мы могли проводить одновременно две операции в Ираке и Афганистане. Сегодня для нас это нереально. Недостаток финансирования означает то, что наш потенциал по развертыванию боевых дивизий либо находится на низком уровне, либо же вовсе отсутствует", – заявил Даннат.

Ранее сообщалось о том, что новейший британский авианосец HMS Prince of Wales, чья стоимость превышает 300 млрд рублей, вышел из строя.