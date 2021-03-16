Россия сеет раздор среди НАТО за счет Су-57 - арабские СМИ

Россия сеет раздор среди НАТО за счет Су-57 - арабские СМИ
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Москва вбивает клин между давними партнерами, убеждены журналисты

Заявление России о готовности к ведению переговоров по поставкам истребителей Су-35 и Су-57 демонстрирует способность Кремля к провоцированию напряженности во взаимодействии Анкары с Вашингтоном, считают опрошенные эксперты изданием Arab News. 

В феврале Турция наняла юрфирму из Штатов для лоббирования своего возврата в программу F-35, из которой была исключена за приобретение российских С-400. До этого Штаты аннулировали заказ Анкары на закупку ста единиц F-35, после чего турецкие власти начали искать альтернативу. 12 марта в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ заявили, что готовы к переговорам с партнерами по вопросу поставок истребителей.

По словам Айдына Сезера, специалиста по турецко-российским отношениям, Россия прекрасно знает, что Анкара не собирается закупать у нее авиацию. Кремль лишь пытается разорвать связи Турции с действующей администрацией Белого дома.

Специалист также считает, что заявление Москвы является тактическим шагом, нацеленным на сохранение военного взаимодействия с давним партнером при текущей внешнеполитической повестке западного блока.

"Это тот же дискурс, который турецкие официальные лица использовали в конце 2016 года, когда начал возникать вопрос о закупках С-400. Думаю, что Турция снова пытается использовать российскую карту против США", – заявил исследователь по вопросам обороны и вооруженных сил Чаглар Курч в интервью Arab News.

Ранее в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что Анкара не собирается терпеть ультимативные условия Белого дома, направленные на отказ от российских ЗРК.

Егор МАЛКОВ

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Гость164269
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Бандерлоги не поймут, перед кем штаны снимать? Кому подмахнуть
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Чурки лишка перепороли ишаков, вштырило от гаша и давай на утро серить. Сос*ните у верблюда бараны.
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