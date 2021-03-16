Пхеньян отреагировал на совместные учения США и Южной Кореи

Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена устраивает в азиатском регионе провокационные действия. По словам родственницы главы КНДР, Штаты пытаются "распространить запах пороха" в Северной Корее.

Ким Ё Чжон добавила, что президент США должен "воздержаться от зловония". Соответствующее заявление она сделала после того, как американские военнослужащие провели вместе с северокорейской армией учения, а также на фоне встречи в Южной Корее госсекретаря Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина с коллегами из Сеула и Токио.



Так, представители Соединенных Штатов в ходе встречи с коллегами обсудили возможность ядерного разоружения КНДР, а также обговорили способы и темы дальнейшего взаимодействия с Сеулом и Токио. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила в ходе брифинга, что Вашингтон направил обращение к Пхеньяну для "снижения риска эскалации", однако ответ так и не был получен, передает CNN.

Позднее Ким Ё Чжон выступила с предупреждением, отреагировав таким образом на заявление Псаки.

"Если им нужен спокойный сон в ближайшие четыре года, то пусть воздержатся от провокаций", – приводит CNN заявление сестры северокорейского лидера.

В прошлом году сообщалось, что с радаров общественности таинственным образом исчезла супруга Ким Чен Ына. По неизвестным причинам, отмечает источник, жена северокорейского лидера не появлялась на публике на протяжении девяти месяцев. Не присутствовала она и на военном параде, который прошел состоялся 10 октября прошлого года.