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На вооружение ВМС Незалежной на днях поступили первые комплексы “Нептун” с противокорабельными ракетами. Украинские военные не раз заявляли, что с их помощью могут легко разрушить Крымский мост. В России же неоднократно напоминали, что комплексы устарели. Однако в Незалежной продолжают гнуть свою линию.
Так, военный эксперт и полковник запаса Олег Жданов назвал ракеты “Нептуна” уникальными и заявил, что Россия якобы “распсиховалась” из-за этого вооружения. Об этом пишет “Главред”.
"Противодействия этой ракете на сегодняшний день нет”,
– заверил Жданов в интервью изданию.
Он добавил, что “новинкой” якобы заинтересовались даже американцы, передает сайт телеканала “360”.
Эксперт похвастался точностью попадания ракеты – по его словам, она составляет “до нескольких метров”, отмечает “Общественная служба новостей”.
В России тем временем прокомментировали громкие заявления Жданова.
“Я помню сколько раз Украина заявляла, что ее новейшее вооружение составить конкуренцию российскому на рынке. На деле, после распродажи советского наследия, у Украины практически ничего не осталось на продажу. Да и что она может произвести с таким уровнем образования, науки и экономики? Россия тем временем входит в топ-5 мировых производителей вооружения. Скорее это Украина психует из-за своей несостоятельности”, “Если внимательно рассмотреть фото ракеты, то можно рассмотреть, что у неё в конце в качестве ускорителя используется старый газовый баллон, красный такой, у меня на даче в таком газ для плиты…”
– с сарказмом написали читатели РИА Новости.
Подробности о “Нептунах”, которые назвали “рогатками”, читайте в нашем материале.
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