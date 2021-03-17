Из-за комплекса “Нептун” Москва “распсиховалась”, заявил военный эксперт, однако на деле все оказалось по-другому

На вооружение ВМС Незалежной на днях поступили первые комплексы “Нептун” с противокорабельными ракетами. Украинские военные не раз заявляли, что с их помощью могут легко разрушить Крымский мост. В России же неоднократно напоминали, что комплексы устарели. Однако в Незалежной продолжают гнуть свою линию.



Так, военный эксперт и полковник запаса Олег Жданов назвал ракеты “Нептуна” уникальными и заявил, что Россия якобы “распсиховалась” из-за этого вооружения. Об этом пишет “Главред”.

"Противодействия этой ракете на сегодняшний день нет”,

– заверил Жданов в интервью изданию.

Он добавил, что “новинкой” якобы заинтересовались даже американцы, передает сайт телеканала “360”.

Эксперт похвастался точностью попадания ракеты – по его словам, она составляет “до нескольких метров”, отмечает “Общественная служба новостей”.

В России тем временем прокомментировали громкие заявления Жданова.

“Я помню сколько раз Украина заявляла, что ее новейшее вооружение составить конкуренцию российскому на рынке. На деле, после распродажи советского наследия, у Украины практически ничего не осталось на продажу. Да и что она может произвести с таким уровнем образования, науки и экономики? Россия тем временем входит в топ-5 мировых производителей вооружения. Скорее это Украина психует из-за своей несостоятельности”, “Если внимательно рассмотреть фото ракеты, то можно рассмотреть, что у неё в конце в качестве ускорителя используется старый газовый баллон, красный такой, у меня на даче в таком газ для плиты…”

– с сарказмом написали читатели РИА Новости.

Подробности о “Нептунах”, которые назвали “рогатками”, читайте в нашем материале.