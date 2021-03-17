Cмертоносный дуэт: западные СМИ оценили возможности Су-57 с дроном-убийцей

Cмертоносный дуэт: западные СМИ оценили возможности Су-57 с дроном-убийцей
Фото: UAC/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Обозреватель рассказал о потенциале нового помощника российского истребителя

Американский журналист Марк Епископос оценил возможности Су-57 во взаимодействии с боевым беспилотником "Гром". По словам обозревателя, новый БПЛА станет "верным ведомым" для экипажа новейшего российского истребителя.

Ранее сообщалось, что российские специалисты разрабатывают летальный аппарат "Гром", который должен выполнять функцию управления несколькими габаритными ударными дронами "Молния". По словам производителей, некоторые из них будут заниматься разведывательной деятельностью, а ударная группа станет "камикадзе".

"Молнии" могут сообщаться между собой и самим "Громом", который также выполняет функцию носителя. Предусмотрен постоянный обмен информацией. Так, каждый член "роя" будет находится в постоянной связи с главным БПЛА.

По словам Епископоса, впервые "Гром" был продемонстрирован во время экспозиции международного форума "Армия-2020". Сам беспилотник-носитель представляет собой летательный аппарат, чья длина превышает 12 метров при десятиметровом размахе крыльев и грузоподъемностью в 1,3 тонны.

"Гром" может наносить высокоточные удары по инфраструктуре противника или по важным целям, не подвергая риску сопровождающий его самолет. Кроме того, беспилотники "Молния" могут даже уничтожать определенные типы систем ПВО. Они также способны выполнять неопределенные задачи радиоэлектронной борьбы совместно с головным самолетом", – пишет Епископос.

БПЛА совместим с российским Су-57, в пару с которым поставили С-70 "Охотник". Однако, считает Епископос, "дрон-убийца" разработан в качестве альтернативы для выполнения задач, требующих применения роя малых беспилотников, о чем обозреватель пишет в The National Interest.

О сроках разработки нового беспилотника производитель не сообщает.

Егор МАЛКОВ

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