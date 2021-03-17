Объявленная Незалежной опасность оказалась лишь преувеличением

Ракета "Нептун", которую Киев пытается превратить в средство устрашения для России, представляет собой модификацию советского комплекса. Об этом рассказал корреспондент Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

Впервые об опасности ракеты высказался военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов. По словам специалиста, ВМС Украины получили в распоряжение уникальные средства против вражеского флота. Также украинский эксперт заявил, что созданной ракете нечего противопоставить – "Нептуны", которые невидимы для радаров, по его словам, уже стали предметом пристального интереса со стороны США.

Тем не менее, отметил Сивков, на вооружении РФ состоят минимум три ракетных комплекса для эффективного противодействия. Одна из ракет уже прошла модернизацию и легко может справиться с "Нептуном". Сама "угроза" представляет собой модифицированную Х-35, которая осталась у Незалежной со времен СССР. Подобная ракета есть и у РФ.

"Сбивать такие ракеты, обнаруживать и уничтожать мы можем и умеем. На сухопуте для этого есть "Панцирь", на кораблях – "Кинжал", "Кортик" и морской "Панцирь", – заявил Сивков в интервью "Общественной службе новостей".

Таким образом, отметил спикер, "Нептун", естественно, представляет для РФ угрозу, однако на деле Украина преувеличивает.

Схожее мнение выразил военный специалист Игорь Коротченко, заявивший о том, что украинская сторона занимается "колебаниями воздуха", а сам Жданов нуждается в помощи психиатра. Военный потенциал Незалежной, заявил специалист в комментариях "Пятому каналу", не располагает ни одним оружием, которое могло бы представлять серьезную угрозу для России.