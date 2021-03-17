Американцы рассматривают возможность размещения своих военных баз в регионе для противодействия Москве

Соединенные Штаты должны разместить в Арктике базы для ВМФ из-за постоянного роста присутствия России в регионе. Соответствующее заявление сделал генерал американских ВВС Глен Ван Херк, выступая на слушаниях Сената.

По словам военнослужащего, для поддержания конкурентоспособности с давним идеологическим соперником необходимо закрепиться на новом поле боя. По этой причине важно обеспечить для американского флота возможности по размещению своих средств в регионе.

"Мы отстаем", – заявил Глен Ван Херк.

Таким образом, генерал выступил за строительство военно-морской базы у арктического побережья в Аляске. Объект позволит обеспечить заправку кораблей, а также разместить на постоянной основе военные силы из-за роста присутствия России.

Всего же в настоящее время Штаты могут похвастаться двумя полярными ледоколами. По этой причине важно нарастить их количество – у России имеется примерно 40 ледоколов. Штаты намерены построить шесть единиц. Первый ледокол должен быть готов уже через два года. Благодаря ему Штаты смогут разместить в Арктике патруль Береговой охраны и "потенциально эсминцы с крейсерами".

Глен Ван Хорк добавил, что потепление открывает доступ к природным ресурсам и новым судоходным путям, из-за чего конкуренция между государствами на Крайнем Севере вышла на новый уровень, передает Swissinfo, ссылаясь на "Интерфакс".

Глен Ван Херк также добавил, что за прошлый год военное командование американских ВС выявило рекордное количество полетов российских ВКС у Аляски со времен холодной войны. По словам американского военнослужащего, таким образом Москва отрабатывает "потенциальные удары" по Соединенным Штатам. В опознавательной зоне американских ПВО оказались Ту-160 с Ту-95, противолодочники Ту-142 с Ил-38, а также А-50 с Су-35, передает "Интерфакс".