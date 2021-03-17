"Мы отстаем": США готовятся к арктической гонке с Россией

"Мы отстаем": США готовятся к арктической гонке с Россией
Фото:U.S. Marine/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Американцы рассматривают возможность размещения своих военных баз в регионе для противодействия Москве

Соединенные Штаты должны разместить в Арктике базы для ВМФ из-за постоянного роста присутствия России в регионе. Соответствующее заявление сделал генерал американских ВВС Глен Ван Херк, выступая на слушаниях Сената.

По словам военнослужащего, для поддержания конкурентоспособности с давним идеологическим соперником необходимо закрепиться на новом поле боя. По этой причине важно обеспечить для американского флота возможности по размещению своих средств в регионе.

"Мы отстаем", – заявил Глен Ван Херк.

Таким образом, генерал выступил за строительство военно-морской базы у арктического побережья в Аляске. Объект позволит обеспечить заправку кораблей, а также разместить на постоянной основе военные силы из-за роста присутствия России.

Всего же в настоящее время Штаты могут похвастаться двумя полярными ледоколами. По этой причине важно нарастить их количество – у России имеется примерно 40 ледоколов. Штаты намерены построить шесть единиц. Первый ледокол должен быть готов уже через два года. Благодаря ему Штаты смогут разместить в Арктике патруль Береговой охраны и "потенциально эсминцы с крейсерами".

Глен Ван Хорк добавил, что потепление открывает доступ к природным ресурсам и новым судоходным путям, из-за чего конкуренция между государствами на Крайнем Севере вышла на новый уровень, передает Swissinfo, ссылаясь на "Интерфакс".

Глен Ван Херк также добавил, что за прошлый год военное командование американских ВС выявило рекордное количество полетов российских ВКС у Аляски со времен холодной войны. По словам американского военнослужащего, таким образом Москва отрабатывает "потенциальные удары" по Соединенным Штатам. В опознавательной зоне американских ПВО оказались Ту-160 с Ту-95, противолодочники Ту-142 с Ил-38, а также А-50 с Су-35, передает "Интерфакс".

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость166428
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гость
Саша твоё место возле параша. Отсо*ите пендосня.
когда будешь свою страну за рубли продвать тогда и вякай, сморчок.
а пока твое место на плантации, ниггер с гарбача
Гость166428
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крым наш
убогая черепаха-это 404?
что такое 404 ?
гость
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Саша твоё место возле параша. Отсо*ите пендосня.
крым наш
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Гость166428
быстроногая лань готовится к гонке с раненой черепахой ?
убогая черепаха-это 404?
Гость169377
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Гость166428
быстроногая лань готовится к гонке с раненой черепахой ?
Дроздова тут не хватало
Гость169144
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Гость166428
быстроногая лань готовится к гонке с раненой черепахой ?
Притчу о зайце и черепахе напомнить?
Гость166428
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быстроногая лань готовится к гонке с раненой черепахой ?
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