Американцы, увлеченные авианосцами, упустили возможности, которые дает другое вооружение

Обновленный подводный флот России представляет серьезную угрозу для ее противников, в первую очередь, для США. Такую оценку дают китайские военные аналитики.

Активная модернизация ВМФ РФ стартовала несколько лет назад. К настоящему времени на вооружении стоят уже четыре современные атомные подводные лодки типа 955 "Борей А" – "Юрий Долгорукий", "Александр Невский", "Владимир Мономах" и "Князь Владимир". По плану Минобороны РФ, к 2027 г. военный флот будет иметь 14 стратегических субмарин типа "Борей-А" и "Ясень-М".

"Если Россия преуспеет, то с помощью усиленного подводного флота сможет заблокировать территорию США в течение 24 часов",

– приводит "ПолитРоссия" мнение обозревателей китайского издания Sohu. Более того, по их оценке, после того как новые подлодки РФ встанут на боевое дежурство, американские корабли больше не смогут свободно приближаться к российским рубежам.

Вашингтон просчитался, делая ставку на авианосцы и недооценивая значение атомных подводных лодок, и Москва этим воспользовалась. Благодаря обновленному флоту она положит конец провокациям американцев на море, говорится в статье.

В декабре 2020 г. в Минобороны отчитались, какое вооружение поступило в ВМФ РФ в минувшем году. В списке – новые подлодки, корабли, несколько боевых катеров, а также новые береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

Ранее ведомство продемонстрировало видеокадры ракетных стрельб с подводной лодки в Черном море.