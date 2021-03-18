Россия сможет отрезать США от мира за 24 часа - Sohu

Россия сможет отрезать США от мира за 24 часа - Sohu
Фото:Russian Defence Ministry/Global Look Press/www.globallookpress.com
Американцы, увлеченные авианосцами, упустили возможности, которые дает другое вооружение

Обновленный подводный флот России представляет серьезную угрозу для ее противников, в первую очередь, для США. Такую оценку дают китайские военные аналитики.

Активная модернизация ВМФ РФ стартовала несколько лет назад. К настоящему времени на вооружении стоят уже четыре современные атомные подводные лодки типа 955 "Борей А" – "Юрий Долгорукий", "Александр Невский", "Владимир Мономах" и "Князь Владимир". По плану Минобороны РФ, к 2027 г. военный флот будет иметь 14 стратегических субмарин типа "Борей-А" и "Ясень-М". 

"Если Россия преуспеет, то с помощью усиленного подводного флота сможет заблокировать территорию США в течение 24 часов",

приводит "ПолитРоссия" мнение обозревателей китайского издания Sohu. Более того, по их оценке, после того как новые подлодки РФ встанут на боевое дежурство, американские корабли больше не смогут свободно приближаться к российским рубежам.

Вашингтон просчитался, делая ставку на авианосцы и недооценивая значение атомных подводных лодок, и Москва этим воспользовалась. Благодаря обновленному флоту она положит конец провокациям американцев на море, говорится в статье. 

В декабре 2020 г. в Минобороны отчитались, какое вооружение поступило в ВМФ РФ в минувшем году. В списке – новые подлодки, корабли, несколько боевых катеров, а также новые береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". 

Ранее ведомство продемонстрировало видеокадры ракетных стрельб с подводной лодки в Черном море.

Николай ВИКТОРОВ

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крым наш
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Пропагандоны России
Сколько России необходимо
построить космических кораблей, подводных лодок, С-400, Калибров и авианосцев, чтобы догнать НАТО и США? В каком году произойдет развал России при такой гонке вооружений? США имеет на вооружении 53 подводных лодки, а у России их всего 10 шт. США имеет на вооружении 11 атомных авианосцев и 17 вертолетоносцев, а у России один задрыпанный авианосец времен Савейского Союза "Умираль Кузняцов" спижженный у хохлов...
развал какляндии давно произошёл
Гость166428
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М
действительно,лижи бидона и его начальство сутки напролет ни кто бомбить не прилетит,кстати а где вы.свинопасы были когда югославию бомбили,славян,из схронов только только повылазили и мир разглядывали к кому прислониться и на плечи залезть?
вам резиновые авианосцы подарили и хватит вам,зачем с400 и с500,глупый мир.покупают,в очереди давятся а нужно всего лишь лизать и глотать и никакой армии не нужно
свинолюди,что с вас взять
так что дают ваши хваленые с-400 ????
Гость171806
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Гость164276
как так блокировать?они же партнёры
С такими "партнерами" и враги не нужны
М
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Гость162393
А что даёт С-400 ? Ну кроме ЧСВ конечно. Это же бестолковая вещь. Как тачанка примерно или бронепоезд
действительно,лижи бидона и его начальство сутки напролет ни кто бомбить не прилетит,кстати а где вы.свинопасы были когда югославию бомбили,славян,из схронов только только повылазили и мир разглядывали к кому прислониться и на плечи залезть?
вам резиновые авианосцы подарили и хватит вам,зачем с400 и с500,глупый мир.покупают,в очереди давятся а нужно всего лишь лизать и глотать и никакой армии не нужно
свинолюди,что с вас взять
Гость162393
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Гость171767
Тут дело не в гонке вооружений. В статье сказано, что к 2027 году подводный флот РФ будет насчитывать 17 стратегических лодок и еще , вероятно, 30-40 обычных лодок. Для того, чтобы заблокировать Тихоокеанское и Атлантическое побережье США, необходимо гораздо большее число подводных лодок.
Чтоб заблокировать Россию нужно пару команд ввести или нажать две-три кнопки
Гость171767
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Пропагандоны России
Сколько России необходимо
построить космических кораблей, подводных лодок, С-400, Калибров и авианосцев, чтобы догнать НАТО и США? В каком году произойдет развал России при такой гонке вооружений? США имеет на вооружении 53 подводных лодки, а у России их всего 10 шт. США имеет на вооружении 11 атомных авианосцев и 17 вертолетоносцев, а у России один задрыпанный авианосец времен Савейского Союза "Умираль Кузняцов" спижженный у хохлов...
Тут дело не в гонке вооружений. В статье сказано, что к 2027 году подводный флот РФ будет насчитывать 17 стратегических лодок и еще , вероятно, 30-40 обычных лодок. Для того, чтобы заблокировать Тихоокеанское и Атлантическое побережье США, необходимо гораздо большее число подводных лодок.
Гость162393
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А что даёт С-400 ? Ну кроме ЧСВ конечно. Это же бестолковая вещь. Как тачанка примерно или бронепоезд
Гость162393
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Пропагандоны России
Сколько России необходимо
построить космических кораблей, подводных лодок, С-400, Калибров и авианосцев, чтобы догнать НАТО и США? В каком году произойдет развал России при такой гонке вооружений? США имеет на вооружении 53 подводных лодки, а у России их всего 10 шт. США имеет на вооружении 11 атомных авианосцев и 17 вертолетоносцев, а у России один задрыпанный авианосец времен Савейского Союза "Умираль Кузняцов" спижженный у хохлов...
Единственный авианосец и то у Хохлов <цензура> :))))
Гость162393
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Пропагандоны России
Сколько России необходимо
построить космических кораблей, подводных лодок, С-400, Калибров и авианосцев, чтобы догнать НАТО и США? В каком году произойдет развал России при такой гонке вооружений? США имеет на вооружении 53 подводных лодки, а у России их всего 10 шт. США имеет на вооружении 11 атомных авианосцев и 17 вертолетоносцев, а у России один задрыпанный авианосец времен Савейского Союза "Умираль Кузняцов" спижженный у хохлов...
Адмирал Кузя зато обдристал все НАТО. Просто загадил своим дымом
Гость162393
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Без всяких гиперзвуков, не вставая с дивана !
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