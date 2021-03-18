Американские эксперты лишили Су-57 будущего

Стелс-технологии, которыми оснащен самолет, рекомендовано использовать для других моделей

Американские эксперты уже смирились с мыслью, что их новинки военного авиапрома по всем статьям проигрывают аналогам из России. Поэтому теперь взялись сравнивать разные модели российских истребителей. Их вывод: старые модели лучше новых.

Пристальному рассмотрению экспертами издания The National Interest подверглись истребитель четвертого поколения Су-35 и пятого поколения Су-57. Отмечается, что они довольно похожи между собой, хотя самолету Су-57 конструкторы и "обеспечили некоторую степень малозаметности".

По оценке экспертов, Су-35 – лучший истребитель, когда-либо представленный Россией. Он не только рассчитан на завоевание превосходства в воздухе, но и способен наносить эффективные удары по наземным целям. Еще один плюс – эту модель легко модернизировать.

При этом Су-57 значительно дороже, но похвастаться может лишь "небольшими усовершенствованиями авионики".

"Многие в российских военных кругах задаются вопросом, стоит ли Су-57 потраченных денег и времени",

– говорится в статье. Авторы отмечают, что гораздо проще навесить авионику Су-57 на Су-35, чем продлевать линейку истребителей пятого поколения.

"У Су-57 нет особенно светлого будущего",

– подытожили эксперты NI.

Ранее командование ВВС США признало провал с истребителями F-35. При этом сравнение с российским стелсом американский тоже проиграл.

На этом фоне входящая в НАТО Турция дала понять, что отдает предпочтение российским военным самолетам, хотя контракт на поставку не отменяет планов по созданию собственных современных истребителей.