Американские эксперты лишили Су-57 будущего

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Американские эксперты уже смирились с мыслью, что их новинки военного авиапрома по всем статьям проигрывают аналогам из России. Поэтому теперь взялись сравнивать разные модели российских истребителей. Их вывод: старые модели лучше новых.
Пристальному рассмотрению экспертами издания The National Interest подверглись истребитель четвертого поколения Су-35 и пятого поколения Су-57. Отмечается, что они довольно похожи между собой, хотя самолету Су-57 конструкторы и "обеспечили некоторую степень малозаметности".
По оценке экспертов, Су-35 – лучший истребитель, когда-либо представленный Россией. Он не только рассчитан на завоевание превосходства в воздухе, но и способен наносить эффективные удары по наземным целям. Еще один плюс – эту модель легко модернизировать.
При этом Су-57 значительно дороже, но похвастаться может лишь "небольшими усовершенствованиями авионики".
"Многие в российских военных кругах задаются вопросом, стоит ли Су-57 потраченных денег и времени",
– говорится в статье. Авторы отмечают, что гораздо проще навесить авионику Су-57 на Су-35, чем продлевать линейку истребителей пятого поколения.
"У Су-57 нет особенно светлого будущего",
– подытожили эксперты NI.
Ранее командование ВВС США признало провал с истребителями F-35. При этом сравнение с российским стелсом американский тоже проиграл.
На этом фоне входящая в НАТО Турция дала понять, что отдает предпочтение российским военным самолетам, хотя контракт на поставку не отменяет планов по созданию собственных современных истребителей.
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