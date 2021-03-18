Американские эксперты лишили Су-57 будущего

Американские эксперты лишили Су-57 будущего
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Стелс-технологии, которыми оснащен самолет, рекомендовано использовать для других моделей

Американские эксперты уже смирились с мыслью, что их новинки военного авиапрома по всем статьям проигрывают аналогам из России. Поэтому теперь взялись сравнивать разные модели российских истребителей. Их вывод: старые модели лучше новых.

Пристальному рассмотрению экспертами издания The National Interest подверглись истребитель четвертого поколения Су-35 и пятого поколения Су-57. Отмечается, что они довольно похожи между собой, хотя самолету Су-57 конструкторы и "обеспечили некоторую степень малозаметности".

По оценке экспертов, Су-35 – лучший истребитель, когда-либо представленный Россией. Он не только рассчитан на завоевание превосходства в воздухе, но и способен наносить эффективные удары по наземным целям. Еще один плюс – эту модель легко модернизировать.

При этом Су-57 значительно дороже, но похвастаться может лишь "небольшими усовершенствованиями авионики".

"Многие в российских военных кругах задаются вопросом, стоит ли Су-57 потраченных денег и времени",

говорится в статье. Авторы отмечают, что гораздо проще навесить авионику Су-57 на Су-35, чем продлевать линейку истребителей пятого поколения.

"У Су-57 нет особенно светлого будущего",

– подытожили эксперты NI.

Ранее командование ВВС США признало провал с истребителями F-35. При этом  сравнение с российским стелсом американский тоже проиграл.

На этом фоне входящая в НАТО Турция дала понять, что отдает предпочтение российским военным самолетам, хотя контракт на поставку не отменяет планов по созданию собственных современных истребителей.

Фоторепортаж
На Западе не боятся Су-57
Фото: mil.ru Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: commons.wikimedia.org Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Кадр youtube.com Кадр youtube.com +1
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

М
Пожаловаться Ответить
ну то что американские пропагандисты против 57го понятно.свое барахло нужно продавать и окупать,они заинтересованны наводить тень на плетень
а что скажут независимые офисные свинки из свинофермы
они куда точнее разбираются в технике,военной моркой и стратегической
алле.гараж,уснули или корыто на обед принесли на всех и у вас там разборки кто главней?
1
новости партнеров
По теме

Украину ждет одна зависть: Крым отказался просить у Киева воду

Россия сама решит главную проблему полуострова

Участие Армении в учениях НАТО опасно для России

Москва не может запретить Еревану сотрудничать с противниками РФ, но может урезать помощь республике

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей