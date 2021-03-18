Появление В-52 у воздушных границ полуострова повлечет стремительный ответ

Российские средства ПВО в Крыму способны отследить и при необходимости пресечь полеты американских бомбардировщиков B-52, которые появляются над воздушным пространством Украины. Соответствующее заявление сделал экс-глава Генштаба ВС РФ Юрий Балуевский.

Так, в ходе выступления в круглом столе, посвященном возвращению Крыма в историческую гавань, генерал отметил, что не так давно В-52 отработал на Украине атаку объектов противника ядерным оружием.

По словам военного специалиста, в настоящее время российский потенциал в Крыму позволяет проводить комплексный анализ сил противника, а также слежку и осуществление мер, направленных на контроль, предупреждение и пресечение подобных действий.

Балуевский также добавил, что Крым обеспечивает армию контролем обстановки в надводном пространстве, а также под водой и в воздухе, равно как доступ иностранного флота в Азовское море. Акватория полуострова обеспечивает российскому ВМФ сохранение кратчайшего маршрута в Средиземное море.

Во время выступления экс-глава Генерального штаба указал на то, что, таким образом, имеющееся у России преимущество заставляет потенциального противника повышать расходы на свою военную инфраструктуру для наращивания сил у юго-запада РФ.

Крым, подытожил спикер, является для России главным оборонительным плацдармом на юге.

"Что однозначно позволяет совершенствовать нашу оборонную инфраструктуру на этом направлении", – приводит РИА "Новости" заявление экс-главы Генштаба.

Ранее бывший руководитель внешней разведки Украины Виктор Гвоздь заявил, что в 2014 году российская сторона смогла взять под контроль территорию Незалежной до Днепра – в то время у ВСУ не было в распоряжении ни одной боеспособной части.