Американцев предупредили о потенциале российских ПВО в Крыму

Американцев предупредили о потенциале российских ПВО в Крыму
Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press/www.globallookpress.com
Появление В-52 у воздушных границ полуострова повлечет стремительный ответ

Российские средства ПВО в Крыму способны отследить и при необходимости пресечь полеты американских бомбардировщиков B-52, которые появляются над воздушным пространством Украины. Соответствующее заявление сделал экс-глава Генштаба ВС РФ Юрий Балуевский.

Так, в ходе выступления в круглом столе, посвященном возвращению Крыма в историческую гавань, генерал отметил, что не так давно В-52 отработал на Украине атаку объектов противника ядерным оружием.

По словам военного специалиста, в настоящее время российский потенциал в Крыму позволяет проводить комплексный анализ сил противника, а также слежку и осуществление мер, направленных на контроль, предупреждение и пресечение подобных действий.

Балуевский также добавил, что Крым обеспечивает армию контролем обстановки в надводном пространстве, а также под водой и в воздухе, равно как доступ иностранного флота в Азовское море. Акватория полуострова обеспечивает российскому ВМФ сохранение кратчайшего маршрута в Средиземное море.

Во время выступления экс-глава Генерального штаба указал на то, что, таким образом, имеющееся у России преимущество заставляет потенциального противника повышать расходы на свою военную инфраструктуру для наращивания сил у юго-запада РФ.

Крым, подытожил спикер, является для России главным оборонительным плацдармом на юге.

"Что однозначно позволяет совершенствовать нашу оборонную инфраструктуру на этом направлении", – приводит РИА "Новости" заявление экс-главы Генштаба.

Ранее бывший руководитель внешней разведки Украины Виктор Гвоздь заявил, что в 2014 году российская сторона смогла взять под контроль территорию Незалежной до Днепра – в то время у ВСУ не было в распоряжении ни одной боеспособной части.

Егор МАЛКОВ

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гость
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Все твое очко 168900 было превращено в хлам путем внедрения гидромолота по самые гланды тебе гомосек бандеровский еще в 14 году, армией РФ.
Гость168279
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Гость168900
Весь потенциал Российских ПВО был успешно превращен в груду металлолома в Сирии, Нагорном Карабахе и других местах. Так что опыт превращеия чего-либо в первоначальное сырье имеется.
Вы это сами видели или где то рядом стояли...
Гость172164
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Гость168900
Весь потенциал Российских ПВО был успешно превращен в груду металлолома в Сирии, Нагорном Карабахе и других местах. Так что опыт превращеия чего-либо в первоначальное сырье имеется.
Это ты себе подумал и поверил в это? Я когда бригаду родом из незалежной выгонял, они тоже в это поверили только на границе. Опять "купила мамо коника, а коник без ноги!".
Гость168900
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Весь потенциал Российских ПВО был успешно превращен в груду металлолома в Сирии, Нагорном Карабахе и других местах. Так что опыт превращеия чего-либо в первоначальное сырье имеется.
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