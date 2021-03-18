Байден бросает вызов в Москве и Пекину демонстрацией нового оружия

Президент США Джо Байден предупреждает: "ужасающая гиперзвуковая ракета" американского производства может поразить Москву за 20 минут. Хозяин Белого дома уже готов бросить вызов России и Китаю, продемонстрировав возможности нового оружия. С таким посылом вышла статья в британском таблоиде Daily Express.

Речь идет о гиперзвуковой крылатой ракете AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), которую можно будет запускать со стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС) США. Как отмечает издание, орудие способно менее чем за 20 минут ударить по Москве, а за полчаса – добраться до Пекина.

В Пентагоне уведомили, что первый испытательный полет ракеты-носителя (BTF-1) ожидается в течение ближайших 30 дней. Орудие было доставлено ​​на базу ВВС США Эдвардс в Калифорнии 1 марта и загружено на B-52H Stratofortress. В настоящий момент ведутся работы по предполетным наземным испытаниям и проверкам для получения сертификата на вылет.

"К концу года последуют несколько дополнительных пусковых и круговых испытательных полетов", – сказал исполнительный директор программы ВВС по вооружениям, бригадный генерал Хит Коллинз.

Военные аналитики предупредили, что разработка такого высокотехнологичного оружия несет с собой страшный риск катастрофического просчета. До сих пор считалось, что Россия имеет преимущество в сфере создания гиперзвукового оружия. Тем не менее, предстоящее испытание AGM-183A является явным признаком того, что США догоняют РФ, утверждается в британской статье.

Авторы напоминают, что у Москвы в арсенале на вооружении есть гиперзвуковой планирующий аппарат "Авангард", который иначе называют ракетой "Судного дня". А также второй прототип российского сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3М.

Добавим, что до Байдена "супер-пупер" ракетой хвастался его предшественник Дональд Трамп. А о создании американцами AGM-183A активно начали появляться публикации в прошлом году.

