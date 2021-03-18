Курс рубля
- Доллар по 120: Белый дом готовит удар по российской экономике
- Курс евро рухнул до сентябрьского минимума
- В какой валюте стоит хранить сбережения этой весной: комментарий эксперта
Президент США Джо Байден предупреждает: "ужасающая гиперзвуковая ракета" американского производства может поразить Москву за 20 минут. Хозяин Белого дома уже готов бросить вызов России и Китаю, продемонстрировав возможности нового оружия. С таким посылом вышла статья в британском таблоиде Daily Express.
Речь идет о гиперзвуковой крылатой ракете AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), которую можно будет запускать со стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС) США. Как отмечает издание, орудие способно менее чем за 20 минут ударить по Москве, а за полчаса – добраться до Пекина.
В Пентагоне уведомили, что первый испытательный полет ракеты-носителя (BTF-1) ожидается в течение ближайших 30 дней. Орудие было доставлено на базу ВВС США Эдвардс в Калифорнии 1 марта и загружено на B-52H Stratofortress. В настоящий момент ведутся работы по предполетным наземным испытаниям и проверкам для получения сертификата на вылет.
"К концу года последуют несколько дополнительных пусковых и круговых испытательных полетов", – сказал исполнительный директор программы ВВС по вооружениям, бригадный генерал Хит Коллинз.
Военные аналитики предупредили, что разработка такого высокотехнологичного оружия несет с собой страшный риск катастрофического просчета. До сих пор считалось, что Россия имеет преимущество в сфере создания гиперзвукового оружия. Тем не менее, предстоящее испытание AGM-183A является явным признаком того, что США догоняют РФ, утверждается в британской статье.
Авторы напоминают, что у Москвы в арсенале на вооружении есть гиперзвуковой планирующий аппарат "Авангард", который иначе называют ракетой "Судного дня". А также второй прототип российского сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3М.
Добавим, что до Байдена "супер-пупер" ракетой хвастался его предшественник Дональд Трамп. А о создании американцами
AGM-183A
активно начали появляться публикации в прошлом году.
Оппозиционерка запустила общенародное голосование
Москва не может запретить Еревану сотрудничать с противниками РФ, но может урезать помощь республике