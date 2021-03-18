Британцы восхитились способной долететь из США до России за 20 минут ракетой

Британцы восхитились способной долететь из США до России за 20 минут ракетой
Фото: Ssgt. Trevor T. Mcbride/Us Air/www.globallookpress.com
Байден бросает вызов в Москве и Пекину демонстрацией нового оружия

Президент США Джо Байден предупреждает: "ужасающая гиперзвуковая ракета" американского производства может поразить Москву за 20 минут. Хозяин Белого дома уже готов бросить вызов России и Китаю, продемонстрировав возможности нового оружия. С таким посылом вышла статья в британском таблоиде Daily Express.

Речь идет о гиперзвуковой крылатой ракете AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), которую можно будет запускать со стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС) США. Как отмечает издание, орудие способно менее чем за 20 минут ударить по Москве, а за полчаса – добраться до Пекина.

В Пентагоне уведомили, что первый испытательный полет ракеты-носителя (BTF-1) ожидается в течение ближайших 30 дней. Орудие было доставлено ​​на базу ВВС США Эдвардс в Калифорнии 1 марта и загружено на B-52H Stratofortress. В настоящий момент ведутся работы по предполетным наземным испытаниям и проверкам для получения сертификата на вылет.

"К концу года последуют несколько дополнительных пусковых и круговых испытательных полетов", – сказал исполнительный директор программы ВВС по вооружениям, бригадный генерал Хит Коллинз.

Военные аналитики предупредили, что разработка такого высокотехнологичного оружия несет с собой страшный риск катастрофического просчета. До сих пор считалось, что Россия имеет преимущество в сфере создания гиперзвукового оружия. Тем не менее, предстоящее испытание AGM-183A является явным признаком того, что США догоняют РФ, утверждается в британской статье.

Авторы напоминают, что у Москвы в арсенале на вооружении есть гиперзвуковой планирующий аппарат "Авангард", который иначе называют ракетой "Судного дня". А также второй прототип российского сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3М.

Добавим, что до Байдена "супер-пупер" ракетой хвастался его предшественник Дональд Трамп. А о создании американцами AGM-183A активно начали появляться публикации в прошлом году.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость166829
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Это просто БЛЕФ
Эдмон Дантес
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Гость164018
Молодцы Американцы что наконец то проснулись Я уверен что через несколько лет Россия ужаснется от Американского оружия
Всё равно сдохнешь на 5 минут раньше чем россияне, которые попадут в РАЙ.
Гость170989
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Гость169144
Российский ракетный комплекс "Авангард" способен обойти американскую ПРО и нанести удар в глубине страны через 15 минут после запуска.
только в мультипликационных фильмах путина.
Гость170989
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Гость160028
Это по Воронежу?
ну есть много вариантов. можно по Саратову, или там по Иваново.
Гость172527
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Гость164018
Молодцы Американцы что наконец то проснулись Я уверен что через несколько лет Россия ужаснется от Американского оружия
Это дедушка бидон их разбудил: а то бы спали и спали.
Гость160028
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Гость169144
Российский ракетный комплекс "Авангард" способен обойти американскую ПРО и нанести удар в глубине страны через 15 минут после запуска.
Это по Воронежу?
Гость170989
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Она должна принести мир и свободу в скрепную свиноляндию в виде ядерного грибка
крым наш
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Гость164018
Молодцы Американцы что наконец то проснулись Я уверен что через несколько лет Россия ужаснется от Американского оружия
а когда ж какелы проснутся?УЖЕ Н И К О Г Д А !!!
Гость169144
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Гость164018
Молодцы Американцы что наконец то проснулись Я уверен что через несколько лет Россия ужаснется от Американского оружия
еще 5 минут на "перекур" остается))
Гость169144
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Гость164018
Молодцы Американцы что наконец то проснулись Я уверен что через несколько лет Россия ужаснется от Американского оружия
Российский ракетный комплекс "Авангард" способен обойти американскую ПРО и нанести удар в глубине страны через 15 минут после запуска.
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