Российский полуэксклав контролирует поведение Запада и удерживает его от агрессии, пишет обозреватель

Недавние учения НАТО у Калининграда с имитацией военных действий серьезно подорвали уверенность Польши в своих боевых возможностях. За три дня учебной операции Варшава понесла 80% потерь своего личного состава. Эксперты утверждают: в случае реальной войны с Россией польская армия будет полностью уничтожена.

После распада Советского Союза Калининград остался частью России. Площадь его области составляет 15 тыс. квадратных километров. Но даже такая небольшая территория остается для НАТО "острым ножом, приставленным к горлу", считает обозреватель китайского издания Sina.

В регионе размещено большое количество войск, включая комплекс "Искандер", а также системы ПРО и ПВО с С-400. Здесь же базируется и эскадрилья дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3, который заставляет атлантический блок проявлять крайнюю осторожность.

В недавних учениях Варшава задействовала 5 тыс. личного состава с огромным количеством еще не принятого вооружения, включая ЗРК Patriot PAC-3 и залповую систему HIMARS с F-35. Однако в распоряжении Польши на четвертый день осталось лишь 20% армии.

Как считает обозреватель, Россия не стремится наращивать мощь в обычном вооружении, однако ее потенциал говорит сам за себя: армия РФ делает акцент на способности дальних атак разрушительных масштабов. Подобным преимуществом среди всех членов НАТО могут похвастаться лишь Штаты.

Тем не менее, указывает обозреватель, у Альянса в целом нет аналогов "Искандеру", равно как и стратосфернику МиГ-31, который способен атаковать вражеские ВВС "Кинжалами" за пределы максимальной дальности, поражая командные центры и стратегические объекты, пишет Sina.

"Мы даже не учитываем наземные силы России. Под прикрытием ПВО и авиации ее бронетанковые войска – просто кошмарный сон для НАТО. Так что в выводе Польши вряд ли есть нечто удивительное", – считает обозреватель.

В марте Балтфлот отработал пуски крылатых ракет "Калибр" в ответ на учения НАТО.