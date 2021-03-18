Российские войска не оставили НАТО шансов на захват Калининграда - Sina

Российские войска не оставили НАТО шансов на захват Калининграда - Sina
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Российский полуэксклав контролирует поведение Запада и удерживает его от агрессии, пишет обозреватель

Недавние учения НАТО у Калининграда с имитацией военных действий серьезно подорвали уверенность Польши в своих боевых возможностях. За три дня учебной операции Варшава понесла 80% потерь своего личного состава. Эксперты утверждают: в случае реальной войны с Россией польская армия будет полностью уничтожена.

После распада Советского Союза Калининград остался частью России. Площадь его области составляет 15 тыс. квадратных километров. Но даже такая небольшая территория остается для НАТО "острым ножом, приставленным к горлу", считает обозреватель китайского издания Sina.

В регионе размещено большое количество войск, включая комплекс "Искандер", а также системы ПРО и ПВО с С-400. Здесь же базируется и эскадрилья дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3, который заставляет атлантический блок проявлять крайнюю осторожность.

В недавних учениях Варшава задействовала 5 тыс. личного состава с огромным количеством еще не принятого вооружения, включая ЗРК Patriot PAC-3 и залповую систему HIMARS с F-35. Однако в распоряжении Польши на четвертый день осталось лишь 20% армии.

Как считает обозреватель, Россия не стремится наращивать мощь в обычном вооружении, однако ее потенциал говорит сам за себя: армия РФ делает акцент на способности дальних атак разрушительных масштабов. Подобным преимуществом среди всех членов НАТО могут похвастаться лишь Штаты. 

Тем не менее, указывает обозреватель, у Альянса в целом нет аналогов "Искандеру", равно как и стратосфернику МиГ-31, который способен атаковать вражеские ВВС "Кинжалами" за пределы максимальной дальности, поражая командные центры и стратегические объекты, пишет Sina.

"Мы даже не учитываем наземные силы России. Под прикрытием ПВО и авиации ее бронетанковые войска – просто кошмарный сон для НАТО. Так что в выводе Польши вряд ли есть нечто удивительное", – считает обозреватель.

В марте Балтфлот отработал пуски крылатых ракет "Калибр" в ответ на учения НАТО.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Искандеры смеются
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Сколько в России Искандеров, С-400, Калибров, МиГ-31, авианосцев и подводных лодок? И сколько их можно построить в год при военном бюджет России в 40-50 млрд.
Гость170989
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в Калининграде войскам НАТО будут не то что рады - ноги будут целовать, а в сраных вояк роисси кидаться г. овном
Гость170989
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Кёнигсберг сам мечтает быстрее сбежать из свинособакии в цивилизованный мир.
его хотел купить Цукерберг, так там сразу Саратов и Астрахань предложили себя бонусом
Гость169432
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Гость169144
Это к тому, что Россия 8-й год не может победить укровойнов на Донбасе)))))
а есть ли Россия на Донбассе? или у вас там только "сепары"?
крым наш
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Гость169144
Это к тому, что Россия 8-й год не может победить укровойнов на Донбасе)))))
ну у свинов же лучшая армия в европе!
Гость169144
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Это к тому, что Россия 8-й год не может победить укровойнов на Донбасе)))))
Гость169144
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За 3 дня уничтожат ВС Польши, которые сильнее ВС Украины на порядок. Т.е. ВС Украины будут уничтожены за сутки с перерывами на завтрак, обед и ужин, ну и сончас еще можно добавить.
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