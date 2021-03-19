Разыскиваемая неделю натовцами российская подлодка вышла на связь

Разыскиваемая неделю натовцами российская подлодка вышла на связь
Фото: commons.wikimedia.org/Mil.ru
Субмарине удалось провести западных военных вокруг пальца

Недавно в Североатлантическом альянсе начали трубить тревогу: с их радаров внезапно пропала российская подлодка "Ростов-на-Дону". Впрочем, в то время как НАТО лихорадочно ищет нашу субмарину, экипаж последней спокойно передает информацию российскому командованию.

Такими сведениями поделился с журналистами РИА "Новости" осведомленный источник. Инсайдер отметил, что Североатлантический альянс бросил немало сил на розыск затерявшейся в Средиземном море подводной лодки Военно-морского флота России. Вот уже неделю натовцы тщетно пытаются отыскать нашу субмарину.

Как отметил опытный в этих делах собеседник издания, несмотря на большие возможности государств-членов блока НАТО в средиземноморском регионе, им все же не удалось отследить российскую подлодку. Субмарина продемонстрировала высочайший уровень маскировки и сумела провести коллег из Североатлантического альянса.

Инсайдер также отметил, что такое положение дел должно сильно раздражать западных военных. Они понимают, что фактически находятся на прицеле, однако источник угрозы отыскать никак не могут.

К слову, недавно сообщалось, что Россия подготовила план уничтожения американских авианосцев. В нашей стране строятся подлодки под новейшие крылатые ракеты "Калибр" и "Циркон".

Ольга ФЕДОРОВА

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