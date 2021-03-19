В Туманном Альбионе признали высокие технические возможности нашей страны

Россия всеми силами глушит сигналы британских военных самолетов. Об этом рассказали источники в разведке ВВС Соединенного Королевства.

По его словам, "враждебное государство" регулярно нарушало связь одного из транспортных A400M. Это происходило, когда он поднимался в небо с базы "Акротири", расположенной на Кипре.

Между тем никаких причин для таких действий не было. Указанный самолет не является военным, да и перевозил он всего лишь запчасти, добавил собеседник журналистов.

Старания России заглушить сигналы A400M были замечены и до этого. В том числе, когда на борту транспортника находились британские военнослужащие, отметил источник.

Однако такие шаги способны были вызвать негативные последствия. Пилот мог потерять ориентиры в пространстве, что привело бы к крушению самолета.

У Британии в Средиземноморье есть только "два врага", находящихся на достаточно близком расстоянии, чтобы перехватить сигналы ее самолетов. И только у одного из них – России – имеются необходимые для этого технические возможности.

Ни одна из попыток заглушить связь не увенчалась успехом, указал источник, пишет The Times.

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