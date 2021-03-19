Америка собралась победить "наглую" Россию в Арктике - СМИ

Америка собралась победить "наглую" Россию в Арктике - СМИ
Фото: Alejandro Pena/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Пентагон придумал стратегический план по созданию базы у Аляски, для чего нужно создать условия для жизни в регионе солдат

США стремятся установить свое господство над Россией в Арктике. Об этом пишет обозреватель Бен Вольфранг в издании The Washington Times.

Первым делом Пентагон собрался создать в регионе штаб армии, чтобы лучше подготовит воинские части к выполнению долгосрочных миссий в Арктике, для чего нужно вложить значительные средства в улучшение жилищных условий солдат, дислоцированных на Аляске и за ее пределами, следует из новой масштабной стратегии американского военного ведомства, направленной на восстановление "арктического господства" над РФ.

"План Пентагона определяет будущее, согласно которому США должны будут бороться со все более наглой Россией и амбициозным Китаем, которые считают Арктику жизненно важной для своих долгосрочной национальной безопасности и экономических целей", – пишет автор статьи.

В стратегии, в частности, указывается, что в то время как большинство арктических стран являются союзниками Вашингтона, великие державы-конкуренты США – Россия и КНР – разработали свои далеко идущие геополитические планы, противоречащими интересам Америки.

Также отмечается, что РФ как член Арктического совета восьми государств признана Штатами арктической страной, в то время как Китай имеет всего лишь "статус наблюдателя" в организации, а его территориальные и экономические претензии в регионе отвергнуты Вашингтоном. лишь статус наблюдателя в Арктическом совете.

Однако и Москва, и Пекин стремительно продвигаются к созданию новых военных активов, энергетических программ и морских маршрутов в Арктике.

Чтобы вернуть себе преимущество Америки, Пентагон изложил новый список ключевых приоритетов, включая обещание "создать арктические силы, готовые к победе в длительных операциях в экстремально холодной погоде, снегу и горной местности", – процитировал планы военной машины Штатов обозреватель.

Программа оборонного ведомства была представлена в прошедший вторник.

В последнее время почти ежедневно на Западе появляются статьи о том, как Россия и Китай укрепляются в Арктике, в том числе военными силами, и как США строят планы воспрепятствовать этому.

Так на днях сообщалось, как генерал американских ВВС Глен Ван Херк, выступая на слушаниях Сената, увещевал власти о необходимости создания военно-морской базы у арктического побережья в Аляске. Это позволит Пентагону обеспечить заправку кораблей, а также разместить на постоянной основе военные силы из-за роста присутствия России.

Еще ранее американское издание The National Interest предрекло Штатам в будущем полное господство в Арктике в случае своей победы в длительной гонке соперничества с Китаем и РФ. А значит, нужны большие инвестиции Белого дома в это мероприятие.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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гость
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Да че ж какие долбо*бы сегодня серют и серют
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