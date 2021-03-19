В США провал F-35 связали с Су-57

В США провал F-35 связали с Су-57
Фото: hoo-me.com/MediaPunch via www.im/www.globallookpress.com
Дорогостоящий истребитель пока что не оправдывает ожиданий Пентагона

Примерно раз в несколько лет американские медиа "раздувают" кампанию, призванную залить Пентагон волной негатива из-за дороговизны программы по созданию новейших многофункциональных истребителей пятого поколения F-35. Однако, пишет обозреватель Лорен Томпсон, "они ошибаются". Проблемы, связанные с отсрочкой производства самолетов, возникают не по вине заказчика, а из-за российского Су-57 и китайского J-20.

Как пишет автор, официальная оценка затрат на программу гласит, что за 2,5 тыс. F-35 Пентагон выделил 398 млрд долларов. Однако большая часть суммы все еще не потрачена. Критики программы, убежден эксперт, переходят к освещению ее остальных "мнимых дефектов".

"Причина, по которой F-35 официально не вошла в серийное производство, заключается в том, что для этого требуется его успешное выступление против китайских и российских истребителей в сложном моделировании, которое проводит правительство. К сожалению, глобальная пандемия замедлила планы по проведению необходимых тестов с его использованием", – пишет Томпсон в своей статье, опубликованной на The National Interest.

Вне всяких сомнений, моделирование продемонстрирует полноценное превосходство американской платформы над зарубежными аналогами, считает обозреватель.

"Любой критик, который жалуется, что F-35 не производится в полном объеме, не объясняя, что проблема вызвана задержкой правительственных испытаний, а не программным недостатком, распространяет дезинформацию. Истребители холодной войны не будут противостоять истребителям, которые сегодня выставляют на вооружение Россия и Китай", – заявил автор.

Ранее The National Interest раскритиковало российский Су-57, заявив, что у самолета нет "светлого будущего".

Егор МАЛКОВ

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