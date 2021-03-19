Приобретение российских систем является "кризисом", подчеркнул диппредставитель Вашингтона

Отказ турецкой стороны от использования российских зенитно-ракетных систем С-400 является единственным способом урегулирования разногласий Анкары и Белого дома в возникшей ситуации. С таким заявлением выступил сегодня, 19 марта, посол Соединенных Штатов в Турции Дэвид Саттерфилд, отвечая на вопросы местных СМИ.

Американский диппредставитель сообщил, что возникшая напряженность между партнерами по НАТО представляет собой "нечто большее, чем просто разногласия".

"Турция должна отказаться от С-400. Это единственный способ решения противоречий, который реально отстоять в Конгрессе", – приводит заявление американского дипломата газета Bir Gun.

Саттерфилд добавил, что его позиция является не подходом, основанном на личной основе, а требованием американского законодательства, которое "полностью законно".

"Новые С-400 возымеют для турецкой стороны серьезные последствия", – сообщил американский дипломат.

Саттерфилд также подчеркнул, что Турция является давним членом НАТО и ее важнейшим элементом.

Ранее официальный представитель турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, комментируя угрозы американской стороны, что Белый дом может дорого ответить за попытки принуждения Анкары в вопросе приобретения и использования российских ЗРК.

Пресс-секретарь главы государства также сообщил, что турецкие власти на собираются терпеть ультимативные требования Вашингтона. Позиция американских коллег, отметил чиновник, заставляет администрацию пересмотреть свое отношение в Соединенным Штатам. В отличие от РФ, США не стремятся уладить противоречия с партнером путем проведения конструктивного диалога.