США тайком вывозят из Европы ядерные бомбы

США тайком вывозят из Европы ядерные бомбы
Фото: Christophe Gateau/dpa/www.globallookpress.com
Официально Вашингтон об этом не сообщал

США втихую забирают из Европы свои ядерные бомбы. Их количество за последние несколько лет сократились на треть: с 150 до 100 штук. Об этом стало известно Исследовательской организации "Федерация американских ученых".

Как сообщает "КоммерсантЪ", по данным экспертов, речь идет о гравитационных бомбах B61. Их вывозили с шести баз, находящихся в Турции, Италии, Германии, Бельгии, Нидерландах. Журналисты пишут со ссылкой на источники в госструктурах РФ, что Москва не получала никаких официальных уведомлений о действиях американцев. 

Вероятной целью такого решения США может быть тот факт, что бомбы модернизируют, чтобы увеличить их точность и функциональные возможности. Американские эксперты также указывают, что на решение забрать боеприпасы из Турции могло повлиять ухудшение отношений между двумя странами. Ситуация обострилась после того, как Вашингтон пытался провернуть госпереворот в Турции в 2016 году. Возможно, на это решение повлияло и то, что США перестали считать, что бомбы могут быть рычагом давления на Россию. 

В России не раз говорили о том, что наличие авиабомб США в Европе – это пережиток времен холодной войны. Так, у НАТО есть концепция, по которой неядерные страны и размещают подобные бомбы у себя. А их пилоты обучаются использовать данное оружие, что беспокоит Москву. Ведь ситуация с бомбами идет в разрез с Договором о нераспространении ядерного оружия, с чем в США не согласны. К слову, в России отмечали, что если Вашингтон заберет свои бомбы, то можно будет обсудить отечественное ядерное оружие. 

Полина ИВАНОВА

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