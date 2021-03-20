Официально Вашингтон об этом не сообщал

США втихую забирают из Европы свои ядерные бомбы. Их количество за последние несколько лет сократились на треть: с 150 до 100 штук. Об этом стало известно Исследовательской организации "Федерация американских ученых".

Как сообщает "КоммерсантЪ", по данным экспертов, речь идет о гравитационных бомбах B61. Их вывозили с шести баз, находящихся в Турции, Италии, Германии, Бельгии, Нидерландах. Журналисты пишут со ссылкой на источники в госструктурах РФ, что Москва не получала никаких официальных уведомлений о действиях американцев.

Вероятной целью такого решения США может быть тот факт, что бомбы модернизируют, чтобы увеличить их точность и функциональные возможности. Американские эксперты также указывают, что на решение забрать боеприпасы из Турции могло повлиять ухудшение отношений между двумя странами. Ситуация обострилась после того, как Вашингтон пытался провернуть госпереворот в Турции в 2016 году. Возможно, на это решение повлияло и то, что США перестали считать, что бомбы могут быть рычагом давления на Россию.

В России не раз говорили о том, что наличие авиабомб США в Европе – это пережиток времен холодной войны. Так, у НАТО есть концепция, по которой неядерные страны и размещают подобные бомбы у себя. А их пилоты обучаются использовать данное оружие, что беспокоит Москву. Ведь ситуация с бомбами идет в разрез с Договором о нераспространении ядерного оружия, с чем в США не согласны. К слову, в России отмечали, что если Вашингтон заберет свои бомбы, то можно будет обсудить отечественное ядерное оружие.