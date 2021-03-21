Подробности раскрыл министр обороны

Британцы продолжают намекать на "угрозу" со стороны России. Глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес заявил, что к 2024 году ВМС страны получат специальный корабль, который будет защищать подводные оптоволоконные кабели от наших подводных лодок.

Уоллес не преминул причислить к противникам Лондона и Москву. По его словам, Россия наряду с другими неприятелями Англии чрезвычайно интересуется кабелями. А они являются важной частью национальной инфраструктуры. Об этом пишет BBC.

Министр заявил, что корабль вооружат дронами, которые можно запускать под водой дистанционно. Применять их будут как для разведки, так и для наблюдения за военными маневрами в Арктике. Предполагается, что экипаж составят 15 человек. В эксплуатацию корабль планируют ввести к 2024 году.

Ранее британцы заявили, что им стало стыдно за собственный флот. Такие комментарии появились после известий о том, чтопатрульный корабль Королевского флота преследовал российскую подлодку в проливе Ла-Манш. Следовала она, напомним, по заранее известному маршруту – никаких сюрпризов наша сторона не преподносила.



