"Серьезная встряска": Лондон потратит 6 миллиардов фунтов на противодействие Москве

"Серьезная встряска": Лондон потратит 6 миллиардов фунтов на противодействие Москве
Фото: pixabay.com
Британская армия готовится к модернизации для вражеских действий против своего геополитического соперника

Правительство Великобритании выделило 6,6 млрд фунтов стерлингов на разработку и создание гиперзвукового вооружения и привлечение отряда специального назначения для противодействия РФ. Такие положения содержатся в стратегии королевства по модернизации своих ВС.

Так, кабмин выделил 24 миллиарда на оборонный бюджет. При этом Британия готовится к сокращению численности личного состава и выплат для военнослужащих – речь идет о 10 тыс. военных высшего звена. Сформированные спецотряды рейнджеров займутся обучением иностранного военного контингента в разных частях мира – прежде всего, в Сомали и Мозамбике. В их задачи теперь будут входить цели, стоящие перед спецназом SAS и SBS ("Особая воздушная служба" и "Особая лодочная служба" – прим. ред.).

По словам британского генерала Марка Карлтона-Смита, британский спецназ готовится к "серьезной встряске" в оборонной сфере для противодействия российской разведке. 

"Самые постоянные и смертельные угрозы связаны с враждебными государственными структурами. Им необходимо передать задачи, миссии и обязанности силам второго эшелона. "Рейнджеры" отлично впишутся в это", – заявил генерал.

По информации The Telegraph, среди "враждебных стран" в рамках модернизации британской армии могут оказаться РФ, КНР, а также Иран с Северной Кореей. Отдельная глава стратегии посвящена разработке гиперзвуковых вооружений. Министерство обороны готово выделить 6,6 миллиарда фунтов стерлингов на новейшие технологии – речь идет о ракетах и лазерном оружии.

Ранее в Британии пожаловались на растраты из-за F-35.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость178709
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впоменается 41-42 год когда вы хотели устроить встряску в баку каторый обеспечивал войска ссср с фашизмом. ах как неудалась игра с советским союзом и не удалось вам присвоить лавры победы над ним! время всё ставит на свои места и сегодня всем известно что англия и сша папы гитлера но папа по словам любимой риторике сша вышел из под кантроля прикозав атаковать перлхабел японии. всё чаще задоюсь вопросом а видь не даром был теракт 11 сентября в сша? отличный повод напасть на ирак и жрать бесплатную нефть, а где бэнладен? да в моря збросили и вмести с ним все доказательства.
Гость167186
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"привлечение отряда специального назначения"

Отряд "голубые котята" )))
гость
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Списание бабла под угрозы наты, создание особо сверхзвукового пердежа в космос всеми дуплами граждан королевства.
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