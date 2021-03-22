Британская армия готовится к модернизации для вражеских действий против своего геополитического соперника

Правительство Великобритании выделило 6,6 млрд фунтов стерлингов на разработку и создание гиперзвукового вооружения и привлечение отряда специального назначения для противодействия РФ. Такие положения содержатся в стратегии королевства по модернизации своих ВС.

Так, кабмин выделил 24 миллиарда на оборонный бюджет. При этом Британия готовится к сокращению численности личного состава и выплат для военнослужащих – речь идет о 10 тыс. военных высшего звена. Сформированные спецотряды рейнджеров займутся обучением иностранного военного контингента в разных частях мира – прежде всего, в Сомали и Мозамбике. В их задачи теперь будут входить цели, стоящие перед спецназом SAS и SBS ("Особая воздушная служба" и "Особая лодочная служба" – прим. ред.).

По словам британского генерала Марка Карлтона-Смита, британский спецназ готовится к "серьезной встряске" в оборонной сфере для противодействия российской разведке.

"Самые постоянные и смертельные угрозы связаны с враждебными государственными структурами. Им необходимо передать задачи, миссии и обязанности силам второго эшелона. "Рейнджеры" отлично впишутся в это", – заявил генерал.

По информации The Telegraph, среди "враждебных стран" в рамках модернизации британской армии могут оказаться РФ, КНР, а также Иран с Северной Кореей. Отдельная глава стратегии посвящена разработке гиперзвуковых вооружений. Министерство обороны готово выделить 6,6 миллиарда фунтов стерлингов на новейшие технологии – речь идет о ракетах и лазерном оружии.

Ранее в Британии пожаловались на растраты из-за F-35.