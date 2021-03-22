Японцы устроили истерику из-за полета Ту-95МС над Тихим океаном

Японцы устроили истерику из-за полета Ту-95МС над Тихим океаном
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Агрессивные пользователи призвали Токио отомстить России за недавнее появление российского ракетоносца на Дальнем Востоке

Читатели японского издания Shukan Gendai пришли в негодование из-за планового полета российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС в воздушном пространстве над Тихим океаном. Автор публикации Эйдзи Судзуки, экс-глава разведки японских ВВС, умудрился связать плановый полет российских ВВС с десятилетием со дня землетрясения у Хонсю, произошедшего в 2011 году. Обозреватель назвал действия Москвы "неслыханной провокацией".

Ни автор, ни сами читатели издания совершенно не смутились содержанием информации источника, на который ссылается автор – речь идет о новости, опубликованной газетой "Красная звезда". Российское СМИ отмечает, что полет российских ракетоносцев был плановым и прошел без нарушений международно-правовых норм.

"Так сказать, Россия проверила обороноспособность Японии, воспользовавшись ущербом, нанесенным землетрясением. Тем не менее, Силы воздушной самообороны ожидают оповещения на аэродроме и, реагируя на бедствия, в обязательном порядке выполняют задачи противовоздушной обороны. Они отреагировали безупречно", – пишет Судзуки в своей статье на Shukan Gendai.

Плановым полетом российских ВВС над нейтральными водами Японского моря и Тихого океана возмутились японские читатели, которые призвали Токио "отомстить" Москве.

"Нужно в ответ нацелить ядерные ракеты на Москву", "Россия не заслуживает снисхождения. Она является страной, которая желает нам бед", "Нужно повторить это в акватории Владивостока. Посмотрим, как сам агрессор ответит на это", "Как свободно вздохнет мир после развала Китая и Японии", "Им нельзя доверять. Мы должны всем рассказать, что Россия сделала с Японией в прошлой войне. Чтобы больше никто не пережил подобной трагедии", – пишут японские читатели.

Ранее в Японии вспомнили о помощи россиян во время цунами 2011 года.


Егор МАЛКОВ

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Гость167580
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Граждане японцы, 6 и 9 августа 1945 года, США подвергли атомной бомбардировке японские города Хиросима и Нагасаки. Общее число жертв трагедии - свыше 450 тыс. человек, а выжившие до сих пор страдают от заболеваний, вызванных радиационным облучением.
Вы об этом знаете?
Гость162393
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Гость168279
Ржавая, не ржавая. Так пролетела и напугала же, то есть задачу выполнила...
Можно спать спокойно теперь да.
Гость168279
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Гость162393
Российская ржавая гиперзвуковая <цензура> почти не заметно пролетела над японцами перепугав их своим рёвом
Ржавая, не ржавая. Так пролетела и напугала же, то есть задачу выполнила...
Гость169432
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Гость162393
Российская ржавая гиперзвуковая <цензура> почти не заметно пролетела над японцами перепугав их своим рёвом
бла бла бла
Гость162393
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Российская ржавая гиперзвуковая <цензура> почти не заметно пролетела над японцами перепугав их своим рёвом
гость
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Пошли на *уй обезьяны! КГ/АМ.
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