Агрессивные пользователи призвали Токио отомстить России за недавнее появление российского ракетоносца на Дальнем Востоке

Читатели японского издания Shukan Gendai пришли в негодование из-за планового полета российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС в воздушном пространстве над Тихим океаном. Автор публикации Эйдзи Судзуки, экс-глава разведки японских ВВС, умудрился связать плановый полет российских ВВС с десятилетием со дня землетрясения у Хонсю, произошедшего в 2011 году. Обозреватель назвал действия Москвы "неслыханной провокацией".

Ни автор, ни сами читатели издания совершенно не смутились содержанием информации источника, на который ссылается автор – речь идет о новости, опубликованной газетой "Красная звезда". Российское СМИ отмечает, что полет российских ракетоносцев был плановым и прошел без нарушений международно-правовых норм.

"Так сказать, Россия проверила обороноспособность Японии, воспользовавшись ущербом, нанесенным землетрясением. Тем не менее, Силы воздушной самообороны ожидают оповещения на аэродроме и, реагируя на бедствия, в обязательном порядке выполняют задачи противовоздушной обороны. Они отреагировали безупречно", – пишет Судзуки в своей статье на Shukan Gendai.

Плановым полетом российских ВВС над нейтральными водами Японского моря и Тихого океана возмутились японские читатели, которые призвали Токио "отомстить" Москве.

"Нужно в ответ нацелить ядерные ракеты на Москву", "Россия не заслуживает снисхождения. Она является страной, которая желает нам бед", "Нужно повторить это в акватории Владивостока. Посмотрим, как сам агрессор ответит на это", "Как свободно вздохнет мир после развала Китая и Японии", "Им нельзя доверять. Мы должны всем рассказать, что Россия сделала с Японией в прошлой войне. Чтобы больше никто не пережил подобной трагедии", – пишут японские читатели.

Ранее в Японии вспомнили о помощи россиян во время цунами 2011 года.