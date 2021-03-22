Субмарине удалось сесть на хвост американцам

Международное сообщество с интересом следит за развитием событий вокруг исчезнувшей с радаров Североатлантического альянса российской подлодки "Ростов-на-Дону". В распоряжении журналистов появились детали происходящего.



Сообщается, что за нашей субмариной устроили настоящую охоту. Выяснить, где скрылись российские военные, пытались корабли Греции, Франции, Италии, а также авиационная группа НАТО. Однако все попытки стран-участниц Североатлантического альянса оказались провальными. Весь грозный натовский флот тщетно бороздил просторы Средиземного моря в поисках российской подлодки.

Однако французам все же удалось засечь сигнал от возможно нашей субмарины. Предположительно, "Ростов-на-Дону" находился неподалеку от острова Крит. Окрыленные успехом туда тут же ринулись итальянцы – обнаружение субмарины легло на плечи фрегата Luigi Rizzo. Однако итальянский экипаж остался с носом, отыскать нашу подлодку им не удалось. Тогда к спецоперации подключилась тяжелая артиллерия – американские самолеты. Однако и их розыскная операция не увенчалась успехом.

При этом в прессе предполагают, что российская субмарина все это время держала на прицеле флагман авианосной группы "Дуайт Эйзенхауэр". Как раз тогда американский корабль стоял в греческих водах неподалеку от Крита, пишет издание "Военное обозрение".

Напомним, в то время как НАТО лихорадочно ищет нашу субмарину, экипаж последней спокойно передает информацию российскому командованию.