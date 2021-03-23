Американские ВВС готовят замену для устаревших F-16

Американские ВВС готовят замену для устаревших F-16
Фото: Ronald Bradshaw/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Новый самолет должен стать преемником главного ветерана авиапарка Соединенных Штатов

Американские ВВС рассматривают возможность разработки нового истребителя, который должен в перспективе заменить F-16 Viper. Пока что такой модели не существует, однако, отмечает источник, Пентагон может ввести самолет поколения "5-" в эксплуатацию уже до 2030 года.

Авиационный парк американских ВВС состоит из 783 моделей F-16 четвертого поколения. Их средний возраст превышает 28 лет. Поэтому эксперты намерены ускорить процесс проектирования, используя одновременно как простые методы строительства, так и передовые технологии в виде 3D-печати, чтобы новая модель могла быстрее сойти с конвейера.

Американцы надеются сделать ставку на уже имеющиеся технологии: к примеру, установить в новый F-36 турбовентиляторный двигатель  F119 с форсажным дожиганием F-22 Raptor, чтобы достичь скорости в 2 Маха. 

"Как и F-16, который необходимо заменить, Kingsnake будет многоцелевым истребителем, способным выполнять задачи класса "воздух-воздух" и "воздух-земля". Реактивный самолет должен нести ракеты и управляемые бомбы во внутренних отсеках, но, так как речь идет о самолете без малозаметности, они будут располагаться как на крыльях, так и на внешних узлах подвески", – пишет обозреватель журнала Popular Mechanics.

Новый самолет оснастят усовершенствованной радиолокационной системой с электронным сканированием AN/APG-83 – она уже установлена на последние версии F-16. 

"F-35 – это Ferrari, F-22 – это Bugatti Chiron. Американским ВВС нужны Nissan 300ZX", – заявил эксперт Джо Коулз из издания Hush-Kit.

Как отмечает источник, конкретный перечень требований к новой программе ВВС Соединенных Штатов предъявят разработчикам в 2023 году.

Егор МАЛКОВ

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