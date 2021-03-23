Военных Соединенного королевства сравнили с "морскими ужами"

Великобритания готовит модернизацию своего флота и надеется расширить присутствие в Арктике, в Черном и Балтийском морях. Амбиции британцев, однако, не могут серьезно угрожать безопасности России. Как заявил адмирал Черноморского флота Владимир Комоедов, для предотвращения намерений Лондона достаточно “осторожно следить” и не стоит делать какие-то масштабные шаги.



"Широко они размахнулись, если на север, в Арктику и на Балтику… Вообще, конечно, ведут себя не как морские львы, а как морские ужи: все вертятся, крутятся, укусить хотят, а жало, понимаете, не то, не злое", – сказал Комоедов изданию РИА Новости.



Ранее Минобороны Соединенного Королевства в своем докладе назвало Россию главной военной угрозой и представило стратегию для сдерживания “российской агрессии”. По мнению Лондона, модернизация российских вооруженных сил, а также страсть к риску делают Россию "искусным и непредсказуемым игроком".