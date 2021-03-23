Есть пострадавшие

Ливанский телеканал сообщил, что в Сирии, в провинции Дейр-эз-Зор американские военные пережили тяжелый день – их военная база была обстреляна ракетами. Несколько человек получили ранения.

В сообщении телеканала Al-Mayadeen указывается, передает РИА "Новости", что, вероятно, речь идет об атаке в районе месторождения газа Конико. Другие подробности инцидента не раскрываются. Что за ракеты использовались, тоже не известно.

Военные Америки незаконно взяли под контроль территории в северной части Сирии в местах, где земля полна нефтью и газом. Поддерживают там американцы арабо-курдские вооруженные формирования "Сирийские демократические силы". Официальные же власти страны не раз выражали свое недовольство сложившейся ситуацией, считая, что Вашингтон просто оккупировал часть территории.

В конце февраля США нанесли авиаудар по базам сил проиранского ополчения, которые находятся на территории Сирии. Вашингтон собирался нанести и второй удар, но глава Белого дома Джо Байден получил сообщение от разведки. Спецслужбы США сообщали, что в месте, куда планировался удар есть дети и женщины. Тогда президент США отменил вторую атаку. При этом Россию американцы предупредили об ударе всего за пять минут.

Ранее на сирийско-турецкой границе Россия и Турция обменялись ударами.