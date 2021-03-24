Местный врач не захотел помогать раненому американскому военному

В Польше растет недовольство присутствием на территории страны офицеров и солдат из США. Местные жители бурно обсуждают заявление соотечественника по этому поводу.

На днях один из врачей не захотел лечить раненного во время учений американца. На маневрах применяли дымовые газы, и военный получил химические ожоги на лице.

Его отвезли больницу города Болеславца. Однако находившийся там на дежурстве медик, причем завотделением неотложной помощи, отказался лечить пострадавшего.

Позже этот врач – Лукаш Билашевский – объяснил в соцсети, почему так поступил. Он дал понять, что для нарушения клятвы Гиппократа были причины.

Медик заявил, что не стане "лечить американских ублюдков". На его глазах десятки жертв так называемых друзей из США попадали в больницы, а правительство скрывает данные об этом.

Билашевский обратился к соотечественникам с эмоциональной речью. Он написал, что много лет американцы оккупируют их страну и пользуются ее гражданами. И призвал не лечить солдат заокеанской державы, не продавать им товары, а также не оказывать никаких услуг где бы то ни было.

Затем медик напомнил о польском законе, позволяющем врачу не лечить того, кому не требуется неотложная помощь. Однако на него самого завели дело об админимтративном нарушении.



Пользователи соцсетей единодушно поддержали Билашевского. Один из них выразил "большое уважение" к храбрости соотечественника, добавив, что, кроме американцев, "в мире больше нет сволочей и негодяев", а также потребовал, чтобы эти вояки убирались вон из страны вместе с теми, "кто чувствует угрозу со стороны России".

Были и такие, кто отметил, что эпидемиологическая ситуация в Польше ухудшается и "очевидна третья волна"пандемии коронавируса. При этом одной из причин этого они назвали отказ американских военных от вакцинации в США и их приезд в Польшу на учения, пишет EurAsia Daily.