Наглое поведение американского судна попало на радары

Самолет радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint ВВС США оказался вблизи Черного моря у российского побережья. Об этом стало известно сегодня, 24 марта.

По информации портала Flightradar, американский радиоразведчик оказался вблизи Сочи.

Куда именно держит курс самолет – неизвестно. После он отправился в сторону Крыма.

Борт вылетел сегодня в 7 утра по Москве с аэропорта в городе Ханья на севере Крита. Сперва он держал курс на север, в сторону Украины, однако достигнув точки над Болгарией резко сменил направление и двинулся к российским границам.

Ранее сообщалось, что американские бомбардировщики B-1B оказались 3 марта у российских границ в Балтийском море. Потенциальные нарушители были перехвачены Су-27, входящими в состав дежурных сил ПВО.