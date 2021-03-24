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Самолет радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint ВВС США оказался вблизи Черного моря у российского побережья. Об этом стало известно сегодня, 24 марта.
По информации портала Flightradar, американский радиоразведчик оказался вблизи Сочи.
Куда именно держит курс самолет – неизвестно. После он отправился в сторону Крыма.
Борт вылетел сегодня в 7 утра по Москве с аэропорта в городе Ханья на севере Крита. Сперва он держал курс на север, в сторону Украины, однако достигнув точки над Болгарией резко сменил направление и двинулся к российским границам.
Ранее сообщалось, что американские бомбардировщики B-1B оказались 3 марта у российских границ в Балтийском море. Потенциальные нарушители были перехвачены Су-27, входящими в состав дежурных сил ПВО.
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