Киев устроил пальбу из "Смерчей" около границы с Крымом

Киев устроил пальбу из "Смерчей" около границы с Крымом
Кадр youtube.com
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Придуманный Незалежной враг был повержен

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели учения на юге страны в непосредственной близости от российской границы. Как объяснил командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев, военные тренировались "отражать атаку" условного противника.

По легенде, с вражеской территории в сторону Украины прилетели беспилотники. Для их ликвидации ВСУ использовали "расчеты противовоздушной обороны".

"Определив координаты и высоты, личный состав расчетов ЗРК "Оса-АКМ" совершил уничтожения воздушных целей",

говорится в сообщении на странице ВСУ в "Фейсбуке".

Помимо этого, командование задействовало в учениях подразделение реактивных систем залпового огня "Смерч". Их задачей было "уничтожение пунктов дислокации противника" и "подавление дальнейших попыток разведки" с его стороны, передает "Общественная служба новостей".

По утверждению Наева, все цели и задачи были отработаны, плюс военные еще и потренировались маскировать огневые позиции. 

Ранее Киев сообщил, что намерен активизировать военные учения у российских границ. В частности, украинский командующий предупреждал о планах десантных войск устроить маневры на границе с Крымом в марте.

На прошлой неделе ВМС Незалежной вместе с противоминной группой кораблей НАТО отработали связку в акватории Черного моря. Всего на территории Украины в 2021 году запланировано восемь международных военных мероприятий, в связи с чем президент Владимир Зеленский уже сделал исключение для иностранных военных, которым по закону запрещено пребывать на Украине.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость182376
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твари бандерлоги
Гость182372
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<цензура>-бах Карабах. ЦАР не царь
В Центральноафриканской республике погибли российские бойцы "ЧВК Вагнер": часть российских военных попали в плен. Все семеро являются бывшими сотрудниками ГРУ РФ, Инцидент произошел недалеко от города Банти - столицы ЦАР, двое россиян попали в плен. Граждане России, имеющие отношение к ЧВК Пригожина. передвигаясь на двух автомобилях попали в засаду. При необходимости Украина, Запад и США помогут России в ликвидации террористических бандформирований даже в ЦАР. Слава Героям! Смерть Фуйловирусу!
бойцы "ЧВК Вагнер" - так будет правильно. Там и шароварников полно.
Гость166501
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Гость167590
>Придуманный Незалежной враг был повержен
Да не придуманный.А реальный.
КАЦАПСТАН
Кто же вам мозги так наизнанку вывернул?
Гость166467
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Гость167590
>Придуманный Незалежной враг был повержен
Да не придуманный.А реальный.
КАЦАПСТАН
Враг Завонявшей Бандерии сами пиDоры-бандерлоги. Вояки сраные, все шаровары обделали от выстрелов Смерчей
Дворник Тихон
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Наши артиллеристы- контрбатарейщики потренировались. В реальной обстановке они бы на пусковых позициях получили бы дозу 152-мм осколочно-фугасных ответок и "хероям слава" не успели бы отрыгнуть!
гость
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167590 бандер, ты погоди, я хоть е*ать тебя перестану, давай подмахивай что ли, быстрее отмучаешься.
Гость167590
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>Придуманный Незалежной враг был повержен
Да не придуманный.А реальный.
КАЦАПСТАН
Трах-бах Карабах. ЦАР не царь
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В Центральноафриканской республике погибли российские бойцы "ЧВК Вагнер": часть российских военных попали в плен. Все семеро являются бывшими сотрудниками ГРУ РФ, Инцидент произошел недалеко от города Банти - столицы ЦАР, двое россиян попали в плен. Граждане России, имеющие отношение к ЧВК Пригожина. передвигаясь на двух автомобилях попали в засаду. При необходимости Украина, Запад и США помогут России в ликвидации террористических бандформирований даже в ЦАР. Слава Героям! Смерть Фуйловирусу!
Гость182347
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ууу.... как у кассабов подгорает))
гость
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Они вверх бросали бы хотя шапки. или пустые консервные банки
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