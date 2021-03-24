Придуманный Незалежной враг был повержен

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели учения на юге страны в непосредственной близости от российской границы. Как объяснил командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев, военные тренировались "отражать атаку" условного противника.

По легенде, с вражеской территории в сторону Украины прилетели беспилотники. Для их ликвидации ВСУ использовали "расчеты противовоздушной обороны".

"Определив координаты и высоты, личный состав расчетов ЗРК "Оса-АКМ" совершил уничтожения воздушных целей",

– говорится в сообщении на странице ВСУ в "Фейсбуке".

Помимо этого, командование задействовало в учениях подразделение реактивных систем залпового огня "Смерч". Их задачей было "уничтожение пунктов дислокации противника" и "подавление дальнейших попыток разведки" с его стороны, передает "Общественная служба новостей".

По утверждению Наева, все цели и задачи были отработаны, плюс военные еще и потренировались маскировать огневые позиции.

Ранее Киев сообщил, что намерен активизировать военные учения у российских границ. В частности, украинский командующий предупреждал о планах десантных войск устроить маневры на границе с Крымом в марте.

На прошлой неделе ВМС Незалежной вместе с противоминной группой кораблей НАТО отработали связку в акватории Черного моря. Всего на территории Украины в 2021 году запланировано восемь международных военных мероприятий, в связи с чем президент Владимир Зеленский уже сделал исключение для иностранных военных, которым по закону запрещено пребывать на Украине.