Эксперты посчитали эту информацию хорошей новостью для Москвы, поскольку эксплуатация "американца" выжмет все деньги из Киева

Китайских экспертов удивила реакцию России на информацию о намерениях киевского режима приобрести в США дорогостоящие истребители пятого поколения F-35. Об этом говорится в статье издания Sohu под заголовком "Украинцы настолько юмористичны, что хотят закупить самолет-невидимку".

В материале отмечается, что парк боевых крылатых машин ВВС Украины давно пришел в упадок, воздушный флот не оснащается современными самолетами, а использует лайнеры, которые давно достигли пенсионного возраста.

Для того чтобы укрепить свою военную мощь, Незалежной остается лишь смотреть на Запад, особенно на Штаты, надеясь, что Вашингтон сможет предоставить Киеву передовую технику. Недавно украинская сторона выдвинула смелый план военных закупок, а именно потратить $12 млрд на американские новейшие F-35.

Предполагалось, что эта новость вызовет беспокойство в Москве, однако в России отреагировали на нее с усмешкой, пишут китайские авторы.

Так, российский военный обозреватель Антон Лавров порадовался планам украинцев – "это хорошо для РФ", поскольку стоимость F-35 весьма высока, также эксплуатационные расходы на данный истребитель "слишком дороги для бедных стран". Значит, из Украины "будут выжимать все деньги", поясняется в материале.

И независимо от того, обанкротится ли Незалежная после покупки F-35, в сочетании с нынешней реальностью, у украинской стороны от покупки F-35 практически нет шансов на успех. Конгрессмены США навряд ли одобрят решение о продаже Киеву самолетов, и даже не из-за нехватки денег у режима.

Просто Незалежная не находится в центре круга союзников Штатов. Американцы помогают Украине, в основном, в противодействии России, и между двумя сторонами вообще отсутствует доверие, указывают китайцы. К тому же полеты пентагоновских истребителей вблизи границ РФ позволят российским специалистам получать разведданные об F-35.

Напомним, еще в октябре прошлого года командующий Воздушных сил ВСУ генерал-полковник Сергей Дроздов объявил, что через 10 лет украинская армия может остаться без единого самолета, т.к. весь авиапарк устарел. Военные надеются на то, что страна получит от своих западных союзников многоцелевые истребители, и лучше всего, американский F-35.

Добавим, в самих Штатах новейший истребитель прозвали "крысиной дырой", поскольку самолет слишком дорого обходится бюджету страны.

